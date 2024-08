Eindejaarsmix 2017: upsammy

Zo! De kerstdagen zitten er weer op. Je hele huis meurt naar gourmet en je past niet echt lekker meer in je spijkerbroek. Maar hé! Wat hebben we het fijn en wat hebben we het weer overleefd. Mocht je je toch een beetje down voelen van alle geforceerde gezelligheid, dan heb een lekker opkikkertje: een mix van Thessa Torsing, beter bekend als upsammy. Ze heeft een heerlijk jaar achter de rug. Ze bracht voor het eerst muziek uit op het Rotterdamse label Nous’Klaer. We hebben een dansje of twee gedaan tijdens haar set in De School, waar ze zelf de beste en ook mooiste dag van het jaar beleefde, maar dat mag ze lekker zelf vertellen.

Noisey: Wat was jouw tofste dag van dit jaar?

upsammy: Ik denk wel de afgelopen weekender die ik in De School draaide. Ik speelde toen twee sets, waarvan de eerste voor Objekt was. Ik was sick nerveus want ja, hij is zo goed! Toen ik begon was het wat rustiger geworden maar halverwege werd het drukker en warmer. Toen begon het plotseling te sneeuwen achter me dus dat was supervet.

Vet! Was er ook een feest waar je liever niet had willen zijn?

Ik ging uit met een vriend in Berlijn, en we hadden er heel veel zin in. We stonden midden in de nacht op om te gaan feesten. Eenmaal in de club ben ik op zijn schoot in slaap gevallen, en dat terwijl hij vet graag wilde dansen. Toen heeft hij gewacht tot ik weer wakker werd.

Lol. Heb je daarna alsnog een beetje kunnen dansen?

Wel een beetje, maar het was niet echt leuk meer.

Heb je je een beetje aan je goede voornemens kunnen houden dit jaar?

Ik had niet echt strenge voornemens, maar ik had me wel voorgenomen om muziek uit te brengen en meer te draaien.

Dat is gelukt dan. Was je jaar eigenlijk beter of anders dan je had verwacht?

Zeker, ik had zoveel dromen en dingen die ik wilde doen en nu al heb gedaan.

Wat gaat 2018 voor jou brengen?

Begin 2018 komt mijn EP uit, super excited want dat is de eerste die ik uitbreng. Ook heb ik een paar toffe gigs, De School weer, waar ik vaker sta aankomend jaar.

Wat ga je met oud en nieuw om 12 uur als allereerste doen?

Ik draai in WAS en ik begin om 10 uur. Ik speel daar met The Black Madonna.

Poeh. Hoe overleef jij 1 januari vervolgens?

Dan draai ik weer in De School. Tja, hoe overleef ik dat? Op wilskracht. Zodra ik draai is mijn brakheid gone.

Op welk moment kan ik je mix het beste gaan luisteren?

Op oudejaarsdag. Er zitten een aantal nummers in die voor mij het gevoel van afgelopen jaar samenvatten. Een mengsel van heel ritmisch en sommige weer heel melodisch en diep. Het zijn veel nummers van mezelf en muziek van vrienden die nog niet uit is.

Tot slot: waar mag Nederland vanaf 1 januari collectief mee kappen?

Ik hoop dat iedereen wat minder op elkaar gaat letten en dat er niet zoveel wordt gezeurd. Er wordt teveel gezeken in plaats van dat er wordt gefocust op echt leven.