Dit artikel verscheen eerder in de VICE Festival Guide.

Who you gonna call? Dat ligt er natuurlijk aan wat er gedaan moet worden, maar als je om keramiek verlegen zit moet je Koos Buster hebben. Hij vereeuwigde speciaal voor de Festival Guide een aantal cruciale festivalspullen in glanzend klei.

