De waarheid over ‘zombie drug’ Flakka

Een paar jaar geleden verscheen een nieuwe synthetische drug met de naam ‘Flakka‘ in Florida. Kort daarna overspoelden sensationalistische nieuwsberichten en ontelbaar vele YouTube-video’s over dit fenomeen het internet. Daarin werden de effecten van Flakka vergeleken werden met het gedrag dat we kennen van zombies uit horrorfilms. Het bekendste voorbeeld is een jonge man uit Florida die naakt en high on Flakka begon het gezicht van een (levende) dakloze op te eten.

De werking van de drug, die oorspronkelijk via het darkweb werd verhandeld onder de naam Alpha-PVP, lijkt volgens experts op die van zogenaamde ‘bath salts’, inclusief hallucinaties, ‘bovenmenselijke’ krachten en gevoelens van extreem opgewonden euforie. Juist die euforie, die meer een soort delirium is, verklaart ook de absurde gedragingen van de gebruikers van deze drug. Maar de chemische structuur van Flakka kan gemakkelijk aangepast worden, waardoor de strijd tegen de drug enkel moeilijker wordt.

“Flakka wordt de nieuwe crackepidemie.”

In Florida hebben gebruikers, dealers en dokters dagelijks te maken met Flakka, dus vroegen we hen naar hun ervaringen met de ‘zombiedrug’.

