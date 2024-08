Een kunstenaar maakte een Fleshlight van de rups uit ‘Een luizenleven’

Als Fleshlights een voorproefje zijn van hoe ons toekomstige seksleven eruit zal zien, zijn memes over Fleshlights dat voor de schuine moppen die we gaan tappen. Alhoewel, nu er een mollige, Duits sprekende rups uit een kinderfilm in een neukbuis is gestopt weet ik dat eigenlijk toch niet zo zeker.

De Amerikaanse kunstenaar Malek Lazri bouwde zijn Fleshlight zo om dat-ie op een siliconen Heinrich lijkt – een personage uit Een luizenleven, een Pixar-film uit 1998. Hij zette zijn creatie voor tweeduizend dollar te koop op Craigslist en eBay. Tot dusver heeft nog niemand een bod gedaan, al kan dat deels komen doordat de advertenties inmiddels zijn verlopen.

“Dit is de heilige graal, een van de vier exemplaren in omloop,” staat in de omschrijving. “Ze zijn nooit officieel verkrijgbaar geweest, behalve aan een select aantal belangrijke afgevaardigden van Pixar, voor persoonlijk gebruik. 100 procent tevredenheid gegarandeerd, lichte gebruikssporen, goed behandeld, dus BIEDEN MAAR JONGENS!!!”

Eigenlijk klopt de omschrijving niet helemaal, want als Fleshlight werkt dit ding niet meer. Ik bedoel, er zit geen opening in. Al heb ik er vertrouwen in dat degene die ‘m zal kopen daar wel iets op bedenkt.

Toen ik Lazri opbelde, zei hij dat het – verrassing! – niet echt een collector’s item van Pixar is. Hij kwam op het idee door een meme die een paar maanden geleden rondging, waarin je zag hoe deze schattige rups een Fleshlight was die zijn mond wijd open deed. “Het leek me fantastisch om dat idee tot leven te wekken,” zegt hij. “Ik heb er wel een beetje mijn eigen draai aan gegeven.”

Toen ik die meme opzocht, vond ik er zelfs twee. Misschien zijn ze niet even goed, maar ze verdienen wel evenveel respect. Toen ik de Fleshlight van Lazri voor het eerst zag, had deze al meer dan 50.000 likes op TikTok. Dus ook deze vleesgeworden variant is inmiddels naam aan het maken.

Om ‘m tot leven te laten komen maakte Lazri een kleivorm, die hij met siliconen vulde (zoals ook deze Star Citizen-dildo ongeveer is gemaakt). Hij kleurde het gezichtje met permanent markers, “een beetje zoals met make-up”. Het omhulsel is van een echte Fleshligt, maar dan geverfd in de kleur van de rups.

Lazri zegt dat hij nog geen serieus bod heeft gekregen, maar wel een hoop reacties van mensen die zich afvragen wat het is en waarom hij het gemaakt heeft. Ik vroeg hem of hij bang was dat Pixar een stel advocaten op hem afstuurt, maar hij zou er niks op tegen hebben als Pixar hem zou benaderen, zegt hij. “Dat zou ik geweldig vinden. Alleen al om dat mailtje te krijgen.”

Ik heb contact opgezocht met Pixar, om te vragen wat ze ervan vinden dat hun schattige rups is getransformeerd tot neukobject. Ze hebben nog niks laten horen, en als dat wel zo is laat ik het meteen weten.

