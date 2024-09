Frank Ocean heeft een visual album uitgebracht en het is niet ‘Boys Don’t Cry’

Still from ‘Endless’

Na ontelbare stukken gezaagd hout is er een update vanuit Frank Ocean te melden. Het gaat om een film van 45 minuten genaamd Endless. Het is niet zomaar een film, een woordvoerder van Apple Music, waar de film streamt, noemt het Oceans visual album. In de video zie je opnieuw Frank bezig in de werkplaats, maar hij zingt er nu bij. Het is mooi. Het werkt kalmerend. Het tempert onze niet te stillen honger naar Frank. Bekijk de stream hier, en doe dat op een rustige plek.

Dezelfde woordvoerder hint naar meer nieuw materiaal van Frank Ocean later dit weekend. De tracklist van Endless vind je hieronder.

01 Device Control

02 At Your Best (You Are Love) (Isley Brothers cover)

03 Alabama

04 Mine

05 U-N-I-T-Y

06 Ambience 001: “In a Certain Way”

07 Commes Des Garcons

08 Ambience 002: “Honeybaby”

09 Wither

10 Hublots

11 In Here Somewhere

12 Slide on Me

13 Sideways

14 Florida

15 Deathwish (ASR)

16 Rushes

17 Rushes To

18 Higgs