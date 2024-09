We vroegen een Leidse fruitariër een week lang foto’s van al z’n eten te maken

De gezondheidsclaims die in dit stuk gedaan worden zijn niet de mening van de redactie van MUNCHIES en/of VICE.

Vanaf jongs af aan is er bij mij ingestampt dat je elke dag drie stukken fruit moet eten. Dat kindergeloof stortte een paar weken geleden volledig in: Britse onderzoekers bevelen dringend meer fruit (en groenten) te gaan eten, wel tien porties per dag. Dat zou resulteren in minder kans op kanker, hartziekten, beroertes en een algeheel langer en gelukkiger leven.



Steeds meer mensen wereldwijd gaan nog een stapje verder door zich te bekeren tot het fruitarisme. Mees Vullings (22) is al een jaar fruitariër. Als je ook in Leiden woont, is hij je misschien al eens opgevallen: het is die jongen die op de markt loopt met achttien kokosnoten en dertig bananen in zijn armen, of in een tussenuur op school een vier kilo wegende watermeloen uitlepelt.

Uit ongeëvenaarde nieuwsgierigheid naar hoe anders je leven er gaat uitzien als de vruchten van moedertje natuur de heipalen van je eetpatroon zijn, vroegen we Vullings vijf dagen lang een foto te nemen van zijn maaltijden.

Dag 1

Smoothie van boerenkool, gember, vijf bananen en ‘Barley grass juice powder’ als ontbijt. Alle foto’s met dank aan Mees Vullings. Volg hem hier op Instagram

MUNCHIES: Hoi Mees, ik dacht dat een fruitariër alleen maar fruit at, maar ik spot ook groente op je ontbijtplankje.

Mees Vullings: Er zijn verschillende definities van fruitariër. Sommige mensen zeggen dat je dieet moet bestaan uit tachtig procent of meer fruit, andere zeggen dat je enkel fruit mag, en voor nog anderen houdt het in dat je fruit eet, maar dat wel mag aanvullen met noten, sla en bladgroen. Ik hoor bij die laatste groep: ik eet honderd procent rauw eet en haal 95 procent van mijn calorieën uit fruit.

Ik moet er wel bij zeggen dat deze foto’s geen representatie zijn van hoe ik altijd eet. Als je me twee maanden geleden gebeld had, was ik misschien alleen maar fruit aan het eten. Ik heb eens letterlijk twee weken lang alleen maar mango’s gegeten, zo’n vijftien per dag. Op dat moment snakte mijn lichaam blijkbaar erg naar een voedingsstof die in mango zit. Na twee weken was dat over. Het was niet meer lekker en andere soorten fruit gingen opeens lekkerder ruiken. Heel gek, hoe je van fruit eten in tune raakt met je lichaam. Ik heb ook meerdere keren een paar dagen lang alleen maar bananen gegeten, en in de zomer eet ik vaak enkel watermeloen.

Vier mango’s, een avocado en een bosje raapstelen voor lunch

Wat is dat groene poedertje eigenlijk dat je in je smoothie doet?

Het sap van een soort gras dat alle mineralen bevat die je misloopt als je vooral fruit eet. Dit kan je normaal niet verteren, maar door het lang op lage temperatuur te drogen kan dat wel. We lopen een boel mineralen mis omdat boeren hun land niet lang genoeg braak laten liggen en hun fruit onrijp plukken.

Drakenfruit en cherimoya als avondmaal

Die cherimoya is een fruitsoort dat niemand kent. Het smaakt naar vanillepudding, maar dan nog veel lekkerder. Ik kan werkelijk heel enthousiast worden als ik fruit vind dat ik nog nooit heb gegeten. Er is zoveel fruit dat we niet kennen – hier wordt enkel verkocht wat makkelijk te verbouwen is en geld oplevert – dat als we elke dag een nieuw soort zouden proeven, we aan het einde van ons leven nog niet alles in onze mond gestopt zouden hebben.

Dag 2

Drakenfruit, drie mango’s en een krop sla voor ontbijt

Die raapstelen en sla, eet je die gewoon zo?

Ja hoor. Dat vinden mensen er gek uitzien maar, als je simpeler gaat eten, zonder smaakversterkers zoals zout, veranderen je smaakpapillen. Alle smaken worden veel sterker, ook die van sla.

Een zak appels als lunch

Wat was jouw trigger om zo te gaan eten?

Toen ik erachter kwam hoe dieren worden behandeld in slachthuizen, werd ik veganist. Ik voelde me mentaal en fysiek stukken beter. Toen ik besefte wat voor invloed voeding op ons heeft, ben ik me daarin gaan verdiepen. Fruit eten vond ik in het begin een waanzinnig raar concept: hoe de fuck kan je alleen op fruit leven?

Vieruurtje

Samen met mijn vriendin ben ik steeds meer fruit gaan eten. Hoe meer we aten, hoe beter we ons gingen voelen. Veel onderzoeken onderbouwen ons gevoel: mensen zijn zelfs van erge ziektes, zoals kanker (zie de documentaire Running out of time bijvoorbeeld), ‘genezen’ door louter fruit te eten. Er zijn zoveel voordelen: ik slaap beter, heb meer energie, ben positiever, heb beter haar, een betere huid – alles gaat vooruit.

Groene smoothie met bladspinazie, veldsla, gember, bananen, Barley grass juice powder en bevroren boerenkool als avondmaal

Dag 3

Een groene smoothie met negen bananen voor ontbijt en lunch

Je bent 95% fruitariër. Zijn er ook Nederlanders die dat 100% zijn?

Die zijn moeilijk te vinden je hebt snel een mineralentekort doordat het geïmporteerde fruit niet altijd dezelfde kwaliteit heeft. Als ik in een tropisch land zou leven, zou ik geen bladgroen meer nodig hebben.

Waar loop je allemaal tegenaan als beginnend fruitariër?

Je kan er niet van uitgaan dat iedereen zomaar een boel fruit voor je heeft. Toen we een weekend naar mijn schoonouders gingen, hadden mijn vriendin en ik zes dozen mango’s mee, die shitload sleurden we mee omdat daar geen markt is. Ik heb ook altijd veel fruit mee naar school, soms een watermeloen van vier kilo!



Mees Vullings en zijn versgeleverde durians

Ik ga er twee keer per week heen en als ik heel veel koop, wordt het fruit bij mij thuis geleverd. Je koopt gemakkelijk achttien kokosnoten, vijftig bananen, twaalf durians – daar loop je niet zomaar mee naar huis.

In het begin is het ook lastig hoe veel je moet eten. Fruit bevat veel minder calorieën omdat er veel water in zit. Ik gok zelf altijd dat twee boterhammen met pindakaas ongeveer zeven bananen of een hele watermeloen zijn. Je porties worden veel groter, daar moet je aan wennen.

Courgetteslierten met pesto van wilde knoflook en moringa, voor lunch en avondmaal

Als er zoveel water in zit, moet je dan vaker plassen?

Yes! En minder water drinken. Ik drink ongeveer een halve liter per dag, en in de zomer als er heel veel meloenen zijn, drink ik helemaal geen water. Ik kan weken zonder!

Snack

Dag 4

Een kwart watermeloen en een kokosnoot voor ontbijt

Hoeveel geld ben je kwijt aan eten per maand?

Ik ga zelden naar de supermarkt, dat wordt gewoon te duur. Ik denk zo’n 300 euro per maand, met z’n tweetjes 500. Op de markt vallen goeie deals te sluiten.

Smoothie voor lunch

Op dit moment maak ik veel smoothies met banaan, die zijn er het hele jaar. In februari tot en met april is er niet veel variatie: het winterfruit is op en het zomerfruit moet nog komen.

Wat is je favoriete moment van het jaar om te eten?

De zomer! Dan eet ik heel veel perziken en meloenen – hoe meer water, hoe lekkerder. Alhoewel er in de winter nog best lang meloenen zijn en kaki’s en vijgen er vooral in de herfst zijn. Die zijn facking lekker! Ik heb weleens 50 vijgen gegeten in een dag.

Courgetteslierten met pesto, vijf tomaten en drie mango’s als avondmaal

Hoeveel tijd breng je gemiddeld door in de keuken?

De dagen dat ik alleen maar fruit eet helemaal niks. Het enige wat ik hoef te doen is een mango openscheuren of een meloen uitlepelen en als ik salades eet ook heel weinig.

Het enige wat Mees kan kopen in de kleine supermarkt als hij op een station staat te wachten

Dag 5

Een halve watermeloen voor ontbijt

Ik heb altijd gehoord dat als je meer dan drie stuks fruit eet je verandert in een wandelende suikerspin

Ik ben er vrij zeker van dat het bullshit is dat natuurlijke suikers slecht voor je zijn. Fruit is the perfect package met water, mineralen, vitamines; het is zoveel meer dan alleen suiker.

Wat vind je van het idee dat planten gevoelens hebben en je ze pijn doet als je ze uit de grond haalt?

Dat is niet mijn standpunt. Ik vind dat rauwe voeding optimaal is voor ons. Geen enkel dier kookt, dus waarom zouden wij dat wel doen? Het idee dat er voor fruit niks dood hoeft is natuurlijk geweldig. Fruit is een gift van de bomen en doordat wij het eten en uitpoepen, verspreiden we hun zaden.

Lunch en avondmaaltijd

Dit bord lekkers – ik weet niet precies wat het allemaal is – had de moeder van mijn vriendin gemaakt. Sinds we fruitariër zijn geworden is ze zich daarin gaan interesseren. Ik vind het heel vet dat we veel mensen in onze directe omgeving positief beïnvloeden, dat ze geïnteresseerd zijn. Snack

Heeft fruitarisme ook nadelen?

Dat de wereld niet gericht is op deze manier van eten, en je daarom altijd ontzettend goed voorbereid moet zijn. Maar er is altijd een weg!

Is er iets dat je ontzettend mist?

Qua smaken zijn er wel dingen die ik heel lekker vond, maar ik mis ze niet omdat ik weet dat ik me er niet goed door voel. Je goed voelen is uiteindelijk het allerbelangrijkst.

Bedankt, Mees.