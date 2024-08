Gefrituurde ricottaballetjes

Hoeveelheid: 25

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 2 uur

Benodigdheden

Voor de tomatensaus:

60 ml olijfolie

2 tenen knoflook, gehakt

1 gele ui, fijngesnipperd

1 kleine rode peper, zonder zaadlijst in ringen gesneden

800 gram gepelde tomaten uit blik

zout en peper naar smaak

halve bos verse basilicum

halve bos verse oregano

halve bos verse peterselie

Voor de malfatti:

900 gram kleine bladspinazie

500 gram ricotta

25 gram paneermeel

1 groot ei

geraspte schil van 1 citroen

zout en peper naar smaak

Voor het paneerlaagje:

300 gram bloem

3 eieren, geklutst

215 gram paneermeel

Om te garneren:

geraspte parmezaan

verse basilicum

Beredingswijze

1. Start met de saus. Verwarm de olijfolie in een steelpannetje op medium vuur. Voeg de knoflook, ui en chili toe en bak in 5 minuten zacht. Voeg de tomaten toe en breng aan de kook. Zet het vuur op laag en laat het 2 uur rustig pruttelen. Breng op smaak met zout en peper. Voeg de verse kruiden toe. Giet het mengsel in een blender of pak de staafmixer en pureer tot alles een gladde saus is. Giet terug in de pan en hou warm.

2. Nu de Malfatti. Breng een grote pan met goed gezouten water aan de kook. Voeg de spinazie toe en blancheer ongeveer 1 minuut. Giet af en leg direct in ijswater tot de spinazie koud is. Giet weer af en knijp nu al het vocht uit de spinazie. Leg daarna op een snijplank en hak de spinazie fijn.

3. Plaats de spinazie in een kom met de ricotta, paneermeel, het ei, de citroenschil, zout en peper. Roer tot een geheel. Rol nu met je handen 25 balletjes van het mengsel die op een met bakpapier beklede ovenschaal legt.

4. Doe de bloem, de 3 geklutste eieren en het paneermeel in 3 aparte, niet al te diepe schaaltjes. Rol de balletjes door de bloem, dan door het eimengsel en dan door het paneermeel.

5. Verhit een laag van 5 centimeter olie in een hoge pan tot de keukenthermometer 180°C. Frituur een paar balletjes per keer, gooi ze niet alle 25 in een keer in de pan. Laat ze 1 tot 2 minuten bakken tot ze goudkleurig zijn. Haal ze daarna met een schuimspaan uit de olie en laat ze 5 minuten koken in de pan met saus. Leg daarna op een bord en strooi er de parmezaan en basilicum over.