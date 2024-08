Zo is het om getrouwd te zijn met een OnlyFans-ster

Als iemand die over de seksindustrie schrijft, kom ik vaak mannen tegen die zeggen dat ze nooit met een OnlyFans-model zouden uitgaan, laat staan trouwen. Haar neuken, prima. Een leven met haar opbouwen? Echt niet.

Ik heb het nooit echt begrepen. Er zijn genoeg relatievoordelen die een man uit een vrouw met een OnlyFans-profiel kan halen. Eén, ze is waarschijnlijk superlekker. Twee, ze is waarschijnlijk seksueel opener dan de meeste vrouwen. Drie: ze verdient waarschijnlijk goed geld.

Toch is er misschien het risico van jaloezie, onbeleefde abonnees, oordelende vrienden of iets anders waar ik geen rekening mee had gehouden. Dus om meer te weten te komen, nam ik contact op met de echte experts: mannen die getrouwd zijn met OnlyFans-modellen. Na zeven verschillende echtgenoten gesproken te hebben hoorde ik, in plaats van gruwelverhalen, mannen die het prima vonden dat hun vrouw daar actief is, en sommigen van hen werden zelfs aangespoord om zelf ook een profiel te nemen.

Het meest verrassende was hoe deze mannen geloofden dat de OnlyFans-pagina van hun vrouwen hen dichter bij elkaar bracht als koppel. Palladium, echtgenoot van Heidi V, zegt: “We zijn partners in crime en doen dit voor ons gezin.”

Dit is wat ik nog meer heb geleerd.

Samen een OnlyFans beginnen

Voor deze koppels werd de beslissing samen genomen. Jordan, getrouwd met model Evie Euphoric, legt uit: “We wilden vooruitkomen en een huis kopen. Nu alles duurder wordt en er veel gebeurt met OnlyFans, besloten we dat Evie een pagina moest maken.”

Jack, de man van model Ashley Carter, zegt dat ze altijd grapjes maakten over het opzetten van een profiel. Toen ze hem vertelde dat ze er het echt ging doen, zei hij: “Ik had er geen enkel probleem mee. Ze is nogal rondborstig, heeft een dikke kont en een zandloperfiguur, dus ik wist dat ze goed zou worden ontvangen.”

Zac, getrouwd met model Emmy Rosa, was degene die zijn vrouw aanmoedigde om mee te doen aan het platform. “Het windt me op dat andere mannen naar haar kijken.”

De seksuele voordelen

Over opwindend gesproken, Zac zegt dat een deel van de reden waarom hij Emmy motiveerde om een OnlyFans te creëren was om hun ongelooflijke seksleven te “showcasen”. “We zijn seksueel avontuurlijk. Dit is gewoon wat we in ons privéleven zouden doen.”

Jordan deelt dit gevoel: “Evie en ik hadden al goede seks. We dachten dat als mensen wilden betalen om ernaar te kijken, waarom zouden we er dan niet wat geld voor vragen?”

Vincent Bellucci, echtgenoot van model Valentina Bellucci, zegt dat hij weleens jaloers is geweest op de mannen met wie Valentina shoots doet, maar hij noemt het een “positieve jaloezie”. Hij legt uit: “Als ze met een man filmt en ze houdt van een bepaald standje dat we normaal niet doen in ons privéleven, dan zie ik dat als iets nieuws voor ons om te proberen.” Hetzelfde geldt als ze een video maakt met een zeer fitte, goed uitziende man: “Het wordt tijd dat ik ga trainen om er beter uit te zien voor haar.”

En Vincent zegt dat de seks alleen maar beter werd nadat zijn vrouw content begon te maken op het platform. “Voordat ze begon met OnlyFans, als ze het gevoel had dat ze er niet goed uitzag in een bepaalde seksuele positie, wilde ze het niet doen. Nu voelt ze zich overal helemaal op haar gemak bij,” zegt hij.

Jack had een soortgelijke ervaring. “Ze is nu veel meer bereid om nieuwe dingen te proberen in de slaapkamer.” Hij vindt het geweldig om haar te zien in alle lingerie die ze koopt voor haar shoots. “En na de opnames bespringt Ashley me altijd.” Hij vindt het ook leuk om te zien hoe ze haar biseksuele kant verkent. “Ze heeft voor het eerst in haar leven andere meisjes geprobeerd. Nu hebben we het over ons eerste triootje.”

De financiële voordelen

Voor Jesse Jones, echtgenoot van model Amber, heeft haar succes op het platform hun financiële stress verlicht. “Voor OnlyFans had ze problemen met banen,” legt hij uit. Dit was moeilijk omdat zijn inkomen als personal trainer fluctueert. “Sinds ze met OnlyFans is begonnen, is het veel relaxter,” zegt hij. “Ik kan aan mijn bedrijf werken zonder gestrest te zijn als ik die week niet genoeg geld verdien.”

Volgens Jack is Ashleys extra inkomen een enorme hulp binnen hun huishouden. “Het geeft Ashley niet alleen haar eigen geld om zichzelf te verwennen – om haar nagels, haar en gezichtsbehandelingen te laten doen – maar het is ook allemaal aftrekbaar van de belasting. Dit heeft me veel geld bespaard,” Jack zegt dat ze verschillende vakanties hebben kunnen verlengen en upgraden dankzij Ashleys werk.

Voor sommigen heeft de financiële kant een mentale aanpassing vereist, zoals Zac die zegt dat hij zijn rol als echtgenoot moest heroverwegen op basis van hoeveel Emmy verdient. “Dat ze nu echt goed verdient, was voor mij meer een kwestie van eigenwaarde, omdat ik gewend was voor haar te zorgen.”

Het is een kwestie van teamwork

Heidi V verdient gemakkelijk een bedrag met zes cijfers per jaar – genoeg om te kiezen voor het maken van sexy content in plaats van te werken als ingenieur. Palladium en Heidi hebben allebei een ingenieursdiploma. Ze hebben elkaar ontmoet op de universiteit. Palladium werkt nu fulltime voor zijn vrouw, zowel achter als voor de camera. “Het gaat erom werk en plezier te combineren,” zegt hij. “Stel, we gaan naar het strand. Ze pijpt me daar en filmt het. Dat is opwindend.”

Hij is echter niet de enige man die fulltime voor zijn vrouw is gaan werken. Zac zegt dat het inkomen van Emmy’s OnlyFans hem de financiële vrijheid heeft gegeven om zijn baan op te zeggen en voor Emmy te werken, waarbij hij alle productie doet.

Fennel, getrouwd met model Ursinae Vespera, zegt ook dat OnlyFans van zijn vrouw een gezamenlijke onderneming is. Hij schiet de content, doet de belichting en art direction en bouwt de sets. “Ik geniet van de creativiteit,” zegt hij. “En omdat we het samen doen, brengt het ons dichter bij elkaar.” Fennel vond het zo leuk om zijn vrouw te helpen met hun pagina dat hij er nu zelf ook een heeft.

De grootste uitdagingen

Een van de moeilijkste onderdelen van het werk is omgaan met de lange uren en het gebrek aan scheiding tussen werk en privé. Jesse zegt dat mensen niet begrijpen hoe tijdrovend het kan zijn om een bedrijf te runnen. “Mensen denken dat het heel makkelijk is. Je plaatst een foto online en boem, je bent van de ene op de andere dag miljonair. Ze zien niet hoe hard er aan gewerkt wordt. Amber is het hele weekend bezig met shoots.”

Palladium zegt dat de hoeveelheid werk die Heidi stak in het runnen van haar pagina slopend was. Ze streamde tien uur achter elkaar en dat belastte hun relatie. “Het is alsof je moet opschieten. Ik mis je,” legt hij uit. “Ik ben niet jaloers op de mannen met wie ze praat, ik ben jaloers op haar tijd.” Tegenwoordig werkt Heidi minder uren. Ze houden haar shoots ook op een speciale verdieping boven in hun huis, gescheiden van hun echte leven.

Klanten kunnen behoeftig en respectloos zijn. Volgens Jordan geven zulke abonnees hem en zijn vrouw echter een perspectief op hoe gezond hun relatie is. “De enige reden waarom mannen zo zijn, is omdat ze niet veel echte ervaring met vrouwen hebben.”

Voor het grootste deel hebben deze stellen ondersteunende vrienden en familie. Natuurlijk, zegt Jesse, zijn mensen soms nog steeds veroordelend: “Ik vertelde een van mijn vrienden over Ambers OnlyFans-business en zijn vriendin luisterde mee en had een rare, zelfvoldane uitdrukking op haar gezicht. Maar de meerderheid van de mensen die erover horen, zijn heel begripvol.”

Het is gewoon een baan

Voor deze mannen komt het gezond blijven terwijl hun vrouwen OnlyFans runnen neer op beseffen dat het gewoon een baan is. Fennel zegt dat hij abonnees ziet als betalende klanten, en meer niet.

Eerlijkheid is natuurlijk een belangrijk onderdeel om een relatie gezond te houden, ongeacht het werk van de partner. Evie is volledig transparant tegen Jordan over de verzoeken die ze ontvangt. “Als een verzoek een van ons een raar gevoel geeft,” legt hij uit, “Dan bespreken we dat. Elk gesprek maakt ons weer sterker en bevestigt wat we al hebben: het vermogen om over alles open te zijn.”

Uiteindelijk zeggen deze mannen allemaal dat hun leven is verbeterd sinds hun vrouwen hun OnlyFans zijn begonnen. “We hebben nu zoveel meer flexibiliteit,” zegt Palladium. “Al onze vrienden zitten vast in die 9 tot 5-sleur. Wij zijn vrij.” Het koppel ziet het einde ook niet in zicht. “Ze doet dit al acht jaar en we zien het haar gemakkelijk doen tot ze oud en grijs is.”

“Eerlijk gezegd is het een van de beste dingen voor ons geweest in onze relatie,” legt Jack uit. Hij begrijpt het stigma niet. “Als het je gelukkig maakt, de rekeningen betaalt en je er op meerdere manieren van profiteert, waarom zou je het dan niet doen? Als andere jongens ervoor willen betalen zodat Ashley zichzelf kan verwennen en andere luxueuze dingen koopt, waarom zou ik daar dan een probleem van maken?”

