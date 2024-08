Tips voor het maken van je eigen sekstapes

Of je het nou gebruikt om erbij te masturberen of er inspiratie voor standjes uit haalt: voor veel mensen maakt erotische content en porno deel uit van het seksleven. Maar hoe is als je zelf, vanuit huis, wil bijdragen aan de onmetelijke berg aan sexy filmpjes en foto’s die dagelijks op het internet wordt gepleurd?

Esluna Love is erotisch performer en content creator. Voordat ze haar eigen erotische video’s begon te maken, speelde ze mee in professionele pornofilms. Nu specialiseert ze zich in ethische porno, die ze vanuit huis maakt. VICE ging langs bij haar studio waar ze samen met mede-content creator Sheena, video’s bedenkt, filmt, monteert en verspreidt.

VICE sprak haar eerder over hoe je zélf mooie en ethisch verantwoorde seksfilmpjes kunt maken. En als je graag wil dat anderen deze filmpjes ook zien, hoe zorg je ervoor dat je ze op een verantwoorde en veilige manier op het internet zet?

“Eigenlijk zijn er weinig regels over hoe een seksfilmpje eruit moet zien, zolang iedereen het naar zijn zin heeft,” vertelt ze aan VICE. “Maar er zijn wel een aantal belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden als je dit soort content vastlegt en distribueert. Het is goed om stil te staan bij consent, en ook om na te denken over welke websites of platforms je gebruikt om je werk te delen.” Om je een eindje op weg te helpen, zetten wij de tips van Esluna op een rijtje.

Stap 1: Voorbereiding

Wordt de seksvideo eentje voor het privé-archief of wil je ‘m online zetten? In beide gevallen is er volgens Esluna één gouden regel: consent. Iedereen die op beeld komt, moet akkoord gaan met het feit dat ze gefilmd worden. “Consent blijft cruciaal, want zonder toestemming content verspreiden is ook nog eens hartstikke illegaal.”

Ook moet iedereen ermee akkoord gaan dat de video online wordt gezet. “Bij sommige pornosites is het een vereiste dat er een releaseform wordt ingediend voordat je video online komt,” vult Esluna aan. “Dat formulier moet ingevuld worden door iedereen die gefilmd is. Daarin staat ook dat iedereen ouder moet zijn dan achttien jaar voordat de video geplaatst wordt. Bij zo’n formulier moet je ook een paspoortfoto en een scan van je ID-kaart of rijbewijs toevoegen.”

Als je van plan bent de video met het wijde masturberende web te delen, moet je van te voren goed nadenken over wat je precies laat zien. Bedenk ook of je anoniem in beeld wil komen, of niet. Als je nog weinig of geen porno-ervaring hebt, of sowieso geen ambitie hebt om een herkenbaar gezicht in de pornowereld te worden, dan raadt Esluna aan om jezelf anoniem te houden. Dat kan je doen door geen gezichten te filmen, of door een masker of een pruik op te zetten. “Let er dan ook op dat er geen herkenbare elementen te zien zijn, zoals tattoos of bijzondere sieraden,” zegt Esluna. “Tattoos kan je bijvoorbeeld verstoppen onder lange sokken of een sexy outfit.” En als je in al je opwinding toch per ongeluk herkenbaar in beeld bent gekomen? “Je kan in een editprogramma je gezicht blurren,” vertelt Esluna. “Maar let er wel op dat het niet altijd gemakkelijk is om tattoos of kleine details te blurren, vooral als er veel beweging is in beeld.”

Jezelf filmen tijdens seks kan hartstikke opwindend en leuk zijn. Toch wordt er vaak geadviseerd om jezelf niet al seksend op beeld te zetten, voor het geval er misbruik wordt gemaakt van je beeldmateriaal. Het is nooit jouw schuld als iemand zonder toestemming met jouw beelden aan de haal gaat. Wel is het raadzaam om te werken met mensen die je vertrouwt, zegt Esluna. Als je aan de slag gaat met personen die je nog niet zo goed kent, zorg er dan liever voor dat je niet herkenbaar in beeld komt.

Stap 2: Maak een draaiboek

Er zijn eindeloos veel dingen die je kunt filmen, van orale seks tot een ingewikkeld BDSM-scenario. “Als je de filmpjes voor jezelf maakt, denk je daar misschien minder over na. Maar als je graag een semi-professionele video wil produceren, dan kan het helpen om van te voren in te schatten wat je wil filmen. Zolang je niet bang bent om creatief te zijn.”

Esluna zelf is onlangs weer begonnen met het delen van filmpjes op gratis pornowebsites. “Ik ben aan het rebranden, dus ik heb al mijn oude content er afgehaald. Een van mijn nieuwe, best bekeken en verkochte filmpjes is een ASMR-video met instructies voor het aftrekken,” vertelt ze. “Ik heb dan latex handschoenen aan of speel met een slagroomspuit, en ik fluister opwindende dingen. Het is heel specifiek, maar erg simpel en vaak ben ik niet eens naakt. Die video’s doen het enorm goed.”

Stap 3: Experimenteer

“Er zijn zoveel manieren waarop je kan filmen,” zegt Esluna. “Van heel erg close-up tot vanaf een grote afstand en van in het donker tot in het licht van de ondergaande zon.” Haar advies? Wees niet bang om te experimenteren met verschillende hoeken en belichting. Het kan leuk zijn om je camera op een tripod te zetten en te vergeten dat je aan het filmen bent, maar het kan minstens zo leuk zijn om van je sekssessie een klein kunstwerkje te maken.

Ook met de manier waarop je jezelf of de ander in beeld bent kan je experimenteren. “Een POV bijvoorbeeld, waarbij de camera vanuit het gezichtspunt van een van de seksende mensen filmt.” Als je dat doet, raadt Esluna aan dat iedereen een keertje de camera vasthoudt. “Als je bijvoorbeeld doggy doet, en jij degene bent die in de doggy-positie zit, dan is het wel eens leuk om te zien wat de ander ziet.” Gooi het standaard-script dat je kent van mainstream heteroporno overboord, zegt Esluna. Als je heteroseks hebt, hoeft de persoon met een piemel niet altijd degene te zijn die de camera in handen heeft. Film bijvoorbeeld eens een goede befpartij vanuit het perspectief van de ontvanger.

Stap 4: Set-dressing

Esluna zelf houdt het meest van filmen in daglicht, het liefst met zonlicht dat de kamer binnenstroomt. “Ik vind dat het allermooiste, omdat je dan elk detail goed kan zien,” zegt ze. “Ik vind het echt zonde als een er een donkere schaduw valt op een plek waar je eigenlijk de actie heel goed had willen zien.” Hoe directer het licht, des te meer je moet letten op de schaduwen.

“Filmen in het donker kan ook wel wat hebben, als je bijvoorbeeld kleine lampjes aan doet of kaarsjes aansteekt,” vult Esluna aan. “Dat is natuurlijk erg romantisch. Je kan dan juist gebruik maken van de korrelige kwaliteit van het beeld, dat maakt het mysterieus en broeierig. Hoewel je de seks dan minder goed kan zien, kan je wel spelen met die amateuristische vibe.”

Esluna benadrukt dat het heel leuk is om verschillende dingen uit te proberen met belichting, sets en perspectieven. “Ik gebruik wel eens gekleurde lichten, zoals die Philips Hue-lampen die je kan neerleggen op de grond of in een open kastje kan zetten,” vertelt Esluna. “De omgeving is heel bepalend voor de sfeer. Als jij in een volledig witte omgeving op een volledig wit bed filmt, dan kan dat minder aantrekkelijk zijn om naar te kijken. Zorg voor wat diepte in de ruimte.”

En nogmaals: hoe spontaan je filmsessie ook is, zorg ervoor dat er geen herkenbare dingen in beeld komen. Denk hierbij aan foto’s van mensen die geen toestemming gaven om gefilmd te worden, papieren of brieven waar adressen op staan of ramen met een heel herkenbaar uitzicht.

Esluna is zelf vooral trots op video’s die ze zelf esthetisch interessant vindt om naar te kijken. “Een van de mooiste video’s die ik gemaakt heb was samen met een vrouw en een man. Die dame had net als ik tatoeages over haar hele lichaam. We lijken wat op elkaar,” vertelt ze. “We hebben een trio op een prachtige bank in open ruimte met hoog plafond, waar het zonlicht naar heel mooi naar binnen valt. Dat is een mooie video geworden. Als ik iets terugkijk en denk, dit is het net niet helemaal, dan raak ik gefrustreerd. Ik heb een keer iets gemaakt waarbij er per ongeluk een softbox in beeld kwam, die video heb ik toen gewoon weggegooid.”

Stap 5: Publiek of privé?

En wat als je een gruizig amateurfilmpje wil maken van een quicky ergens in een seksclub, langs de weg of op de achterbank van een auto? In Nederland is seks hebben in het openbaar niet expliciet verboden – maar als je ergens zichtbaar aan het seksen bent, kan het vallen onder artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht: schennis van de eerbaarheid. En dat is strafbaar. “Zorg er ook voor dat er zeker geen minderjarige kinderen in de buurt zijn,” vertelt Esluna. “Dat is echt cruciaal. En zorg er hoe dan ook voor dat er niemand in beeld is die hier geen toestemming voor heeft gegeven.”

Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de eventuele regels van de locatie waar je filmt. In veel seksclubs, seksbioscopen of darkrooms in clubs is het verboden om te filmen. Doe dat dan ook niet. “En zet niet alles op het internet,” benadrukt Esluna. “Blijf altijd respectvol voor anderen. Het is niet cool om een seksfilmpje op te nemen tegenover een kerk en dat dan online te zetten.” Dat geldt overigens ook voor de inhoud van je filmpjes. Misschien vind je het leuk om historische scenario’s te cosplayen en dat dan online te zetten – maar kies dat bij voorkeur een niet al te grimmige periode uit het verleden (blijf liever weg bij katoenvelden of gestreepte pyjama’s).

“Neem ook je tijd om te wennen aan het filmen,” zegt Esluna. “Begin met z’n tweeën in een vertrouwde en veilige omgeving, bijvoorbeeld in de slaapkamer, onder de douche of in de keuken. Vervolgens kan je dan, als je dat leuk vindt, een keertje buiten filmen, op een plek waar niemand komt.”

Stap 6: Je werk online zetten

Kijk je video nog een keer goed na voordat je ‘m publiceert: staat er echt niets op wat je niet wil delen? Is iedereen die onherkenbaar wil zijn, onherkenbaar? Heb je niet per ongeluk een clipje van je oma’s 95ste verjaardagsfeestje geupload? “Ik keek onlangs terug naar een video die al een jaar online stond, en plots zag ik dat mijn kat de helft van de tijd door het beeld loopt,” lacht Esluna. Als je er zeker van wil zijn dat je content niet zonder credit gedeeld wordt, zet dan een watermerk in beeld. “Dat kan bijvoorbeeld je accountnaam of anonieme pornonaam zijn,” vertelt Esluna. “Zet je watermerk ietsjes in het midden, zodat ‘ie er niet uitgeknipt kan worden.”

Als die laatste check is gedaan, wat dan? Er zijn verschillende plekken waar je je sexy meesterwerkje kan posten. Zo heb je de bekende websites waar je gratis content op kan plaatsen, zoals Pornhub, Xhamster, xvideo’s. Ook kan je een account aanmaken op zogenaamde ‘clipstore sites’ als Iwantclips, Manyvids, Fancentro of Clip4sale, waar je betaald wordt voor je content.

Als je de smaak echt goed te pakken hebt, kan je erotische websites zoals het ethische pornoplatform Cheex benaderen en aangeven dat je graag content voor ze wil maken. Ook kan je een OnlyFans-account aanmaken. “Bedenk daarbij wel dat als je geen grote social media-following hebt of je weinig reclame maakt voor je OnlyFans-account, je video waarschijnlijk weinig bekeken zal worden. OnlyFans heeft namelijk geen explore-page heeft,” zegt Esluna.

Op sommige sites kunnen mensen je privé-berichten sturen als je hun vriendschapsverzoek accepteert. Wees je daar bewust van als je geen zin hebt in berichtjes van onbekenden. Neem de tijd om de privacy-instellingen te bekijken als je een account aanmaakt. Via zo’n instelling kan je bijvoorbeeld locaties blokkeren, en er op die manier voor zorgen dat Nederlandse IP-adressen je content niet kunnen zien.

“Besef dat als je je filmpje bij gratis websites uploadt, andere websites de content kunnen overnemen. Je kan bij instellingen aanvinken dat de content die je uploadt niet gedownload kan worden, maar er bestaat altijd de kans dat het via een externe website toch gebeurt.” Het kan dus gebeuren dat een intieme make-outsessie tussen jou en je geliefde ineens gedeeld kan worden met een titel als “broer en zus hebben stiekem seks”.

Esluna raadt sowieso aan om in eerste instantie anoniem te blijven.“Tast even af hoe je het vindt als andere mensen op het internet je filmpjes zien. Want het is toch heel wat om jezelf zo online te zetten. En zeker als je herkenbaar bent. Heel veel mensen kijken porno, maar het is nog steeds een taboe om als performer in een filmpje te zitten.” Gebruik nooit je eigen naam, zegt Esluna, en deel zeker geen adres of andere privé-informatie. Op die manier kan je veilig en op je eigen tempo de pornowereld ontdekken.

Zoals vrijwel altijd gebeurt op het internet, zullen er waarschijnlijk reacties komen op je seksfilmpje. “Comments op pornowebsites zijn bijna altijd erg positief,” lacht Esluna. “Misschien is dat omdat de mensen daar specifiek hebben gezocht naar de beelden.” Toch kan er ook wel eens een negatieve reactie tussen zitten – en dat kan extra hard aankomen als je intieme beelden hebt gedeeld. Volgens Esluna is het belangrijk dat je dit soort opmerkingen negeert of zelfs blokkeert: je bent aan niemand een goede masturbeerervaring verschuldigd. Het is jouw filmpje, en een verlenging van jouw seksuele ervaring.

Stap 7: Geniet

Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je er lol in hebt, of het resultaat nu een Oscar-waardige performance is waar A24 jaloers op zou worden, of een korrelige video die met aardappel gefilmd lijkt te zijn. Je hoeft niet meteen intense groepsseks achterin een raceauto te hebben, je kan ook beginnen met korte opnames van geil momenten in je seksleven. “Onthou dat je deze video vooral voor jou en je bedpartners hebt gemaakt, dus je hoeft niet te faken,” zegt Esluna. “Geniet van het moment, dan heb je hoe dan ook een succesvolle video.”