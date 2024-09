Tekeningen van dickpics op Grindr met de reacties van de pikbezitters

Chris maakt tekeningen van dickpics die mannen hem op Grindr sturen. Daarna stuurt hij die tekeningen weer terug naar de bezitter van de desbetreffende pik. Behalve dat de tekeningen grappig zijn om naar te kijken, leren ze ons ook een klein beetje over de verhouding die mannen hebben tot hun geslacht.

Chris begon vorig jaar met het natekenen van de ongemakkelijke, ongeile momenten van de pornovideo’s die hij keek. Zijn project is sindsdien een beetje uit de hand gelopen. Op Tumblr zijn de tekeningen razend populair, en ook de tassen met afdrukken van de beste pikken die Chris maakte zijn al stijf uitverkocht.

Scroll hieronder rustig door de beste nagetekende pikken en lees eronder hoe de eigenaar erop reageerde:

“ohhhh wauw je hebt echt m’n pik nagetekend!!! Jeetje wat vet. Ik moet een beetje blozen haha”

“Very niceeeee! Haha I’m flattered”

“Ben jij dat? Mooi” — “Neeeee! Herken je het niet?” — “Nee.. (de originele foto wordt nog eens opgestuurd) Ah die foto!” — “;)” — “Ik was net aan het kijken welke ik al gestuurd had. Maar die is via gayromeo gestuurd. Super! Mooi gedaan. Teken je graag?”

“Wow! Wat geweldig getekend, ik herken ‘m direct”

“Cool pic but am not into dick” — “Don’t you recognize it? :|” — “From where? My cock?” — “Yes!!” — “Hahahhahahha”

“What do you go around sending my pics all over the internet??” — “I’m not sending anything over the internet, just to you. Also, you send your dickpic to someone before even saying ‘hi’ first, at some point you can kinda expect someone will do something with it.” — (Chris werd geblokkeerd en heeft nooit meer iets gehoord van deze man met prachtige logica)

Hieronder zie je nog een aantal tekeningen van pikken waar geen reacties op kwamen: