Hoe je voor de eerste keer seks moet hebben

Voor veel jonge (en soms minder jonge) mensen is hun ontmaagding een cruciaal moment in het leven. Omdat we zoveel culturele waarde hechten aan seks – en omdat veel mensen er vreselijke, onnauwkeurige informatie over krijgen – kan dat zorgen voor een ongemakkelijke, pijnlijke of gewoon een hele slechte ervaring.

Wij willen je helpen. Hieronder vind je antwoorden op een paar van de vele vragen die wij hadden toen we jonger waren. Ook ontkrachten we wat van de grootste, schadelijkste mythes over maagdelijkheid.

Om te beginnen denken veel heteroseksuele mensen bij het ‘verliezen’ van hun maagdelijkheid aan penis-in-vagina-seks. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier waarop mensen seks hebben en zich lichamelijk met elkaar verbinden. Ook zou dat betekenen dat veel queers dan nog ‘maagd’ zouden zijn, ongeacht hoeveel orale, anale of andere soorten seks ze al hebben gehad.

Hoewel deze gids zich zal richten op penis-in-vagina-seks, zijn er heel veel manieren om seks te hebben. Ze variëren enorm en zijn allemaal geldig, afhankelijk van hoe je seks en genot ziet. Als je meer wil weten over andere seksuele handelingen, zoals scharen, bekijk dan mijn andere stukken. Toch zijn veel tips die ik in deze gids geef niet alleen van toepassing op penis-in-vagina-seks, maar op alle vormen van seks die je voor de eerste keer hebt.

Voordat we definitief beginnen wil ik nog zeggen dat ‘je maagdelijkheid verliezen’ een verkeerde benaming is. Je verbindt je en deelt iets met een andere persoon, dus eigenlijk zouden we moeten zeggen dat je iets wint. Dat gezegd hebbende, dit is hoe je je ontmaagding wint.

De voorbereiding

Dit klinkt logisch, maar zorg ervoor dat je zeker weet dat jij en je partner het allebei willen. Het is volkomen normaal om nerveus en gespannen te zijn over iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan, maar het mag nooit zo zijn dat je bang bent, druk voelt of het idee hebt dat je een deel van jezelf opoffert. Je hoeft ook niet ‘verliefd’ te zijn om seks te hebben, maar je moet wel respect voor elkaar hebben en zorgen voor degene met wie je het doet. Als je je niet veilig bij iemand voelt, moet je diegene misschien niet jouw geslachtsdelen en/of hart toevertrouwen.

Zelfs als je denkt er 100 procent zeker van te zijn, weet dan dat je op elk moment van gedachten kunt veranderen en kunt stoppen – zelfs als dat je partner (of jezelf!) frustreert. Luister voor, tijdens en na de seks vooral naar je lichaam en je gevoel. Als er iets niet klopt, zal je het merken.

Je hebt condooms nodig, en als jij degene met de pik bent, oefen dan van tevoren met het om- en afdoen. Als je niet weet hoe dat moet en je niemand om advies kunt vragen, laat YouTube dan de seksuele voorlichter zijn die je nooit hebt gehad. Oefen in het donker nadat je een paar keer op en neer hebt gesprongen, zodat je weet hoe het voelt als de adrenaline door je lichaam giert en als je niet kunt zien wat je doet.

Koop daarnaast glijmiddel – niet alleen omdat dat leuk is en de seks verandert in een fantastische roetsjbaan, maar ook omdat het voor minder wrijving en pijn zorgt en de kans vermindert dat het condoom knapt of scheurt.

Als er geen sekswinkel bij je in de buurt is, of als je daar niet naar binnen mag vanwege domme leeftijdsbeperkingen, onthoud dan dat je glijmiddel ook bij drogisterijen en supermarkten kunt halen. Glijmiddelen op basis van olie zijn slecht voor latex, dus die moet je niet hebben, omdat de meeste condooms van latex zijn. (Glijmiddelen op siliconenbasis zijn slecht voor siliconen seksspeeltjes. Ze zijn wel prima te gebruiken voor andere activiteiten.)

Verder kun je nog dingen halen waar je je fijn en ontspannen bij voelt. Dat is niet noodzakelijk, maar kan wel prettig zijn. Denk bijvoorbeeld aan zachte verlichting, sfeermuziek, kaarsen, water (het is belangrijk om te hydrateren) en een handdoek of twee (seks is rommelig en niemand slaapt graag in een kletsnat bed).

De daad

‘Voorspel’ is een misleidende term, omdat het impliceert dat het iets is wat je doet voordat de ‘echte’ actie begint. Onder ‘voorspel’ valt een heleboel: kussen en knuffelen, elkaar masseren, vingeren of aftrekken, orale seks, samen masturberen, enzovoort.

Maar voor de meeste mensen wordt seks pas aangenaam als ze die dingen voor, tijdens en soms zelfs na de eigenlijke daad doen. Zie ‘voorspel’ dus niet als iets wat je ‘voor’ iets moet doen, maar gewoon als iets wat je altijd gretig kunt doen.

Als jullie je opgewonden genoeg voelen voor penetratie, doe dan het condoom om en smeer een goede hoeveelheid glijmiddel op de buitenkant van het condoom, rondom de clitoris en in de vagina – zelfs als de vagina al nat is. Er bestaat niet zoiets als te veel glijmiddel, en het kan zo zijn dat je ook tijdens de daad weer opnieuw naar het flesje moet grijpen. Dat is prima en normaal.

Je moet misschien met je hand de schaamlippen uit elkaar duwen om bij de vaginale opening te komen. Maak je geen zorgen dat je per ongeluk de urethra (de urinebuis) binnendringt, want daar is de opening te klein voor. Let wel op dat je niet per ongeluk de anus binnendringt, die in de buurt van de vaginale opening ligt. Het kan zeer pijnlijk zijn als je die zonder waarschuwing en zonder glijmiddel binnen gaat. Daarom kan het handig zijn om het licht aan te laten.

Voor het gemak kun je het voor de eerste keer misschien houden bij een of twee standjes. Missionaris (de persoon met de pik bovenop) is standaard, maar ik raad aan dat de persoon met de vulva bovenop gaat, want dan kan diegene de diepte, snelheid en penetratiehoek regelen. (En bovendien is het uitzicht beter.) De penetrerende persoon heeft een grotere kans op pijn dan de niet-penetrerende persoon, en je kunt dat risico verkleinen door de niet-penetrerende persoon de controle te geven.

Wees tijdens het hele proces niet bang om iets te zeggen, van standje of handeling te wisselen en pauze te nemen als het je te veel wordt, iets pijn doet of als je gewoon wilt stoppen. Seks hoeft niet onafgebroken te zijn. Je kunt stoppen en opnieuw beginnen en weer stoppen. Je kunt tussendoor een snack eten. Je kunt even naar de wc gaan. Je kunt lachen! Onthoud dat het leuk zou moeten zijn, dus neem jezelf vooral niet te serieus.

De ins en outs van het in-en-uit

Als je klaar bent om te penetreren, begin dan eerst langzaam. Laat het topje van de penis in de vagina rusten. Kijk eerst hoe dat voelt. Als het goed voelt, kun je wat dieper naar binnen gaan. Als het pijn doet, gebruik dan wat extra glijmiddel. Terwijl je wat dieper en iets sneller gaat, praat dan met elkaar over wat je voelt – het doel is tenslotte dat jullie je allebei goed voelen. Als er iets ongemakkelijk of pijnlijk is, zeg dat dan. Heb geduld. Je zult seks je hele leven blijven verkennen, en jij begint pas net. Het zal de eerste keer niet meteen perfect zijn.

Doet het pijn?

Seks zou niet pijnlijk moeten zijn, maar veel mensen (vooral mensen met vulva’s) zeggen dat het de eerste paar keer pijn deed. Als je pijn hebt of bloedt, kan dat komen omdat je maagdenvlies iets oprekt of inscheurt tijdens de penetratie. Als je ouder wordt en meer beweegt, masturbeert of gewoon hormonale veranderingen ondergaat, zal dat vlies minder stug worden. Het maagdenvlies is geen barrière (of überhaupt een vlies) dat ‘breekt’ tijdens de seks en daardoor bloedingen veroorzaakt – dat is een wijdverspreide mythe en gewoonweg niet waar.

Als je wel bloedt tijdens seks, ligt dat waarschijnlijk namelijk helemaal niet aan het maagdenvlies, maar omdat je niet ontspannen, opgewonden of nat genoeg bent, of omdat je partner te ruw of fanatiek is. Dat gezegd hebbende, er is een zeer klein percentage mensen van wie het maagdenvlies niet genoeg oprekt, en hiervoor naar een dokter moet. Als dat bij jou het geval is, dan is het ook moeilijk of onmogelijk om een vinger of tampon in te brengen – laat staan een penis.

Kom ik klaar?

Misschien, maar misschien ook niet. Het is volkomen normaal dat je de eerste paar keren dat je seks hebt niet klaarkomt (of überhaupt, aangezien slechts 25 procent van mensen met vagina’s klaarkomt van penetratie alleen). Het is geweldig als je een orgasme krijgt, maar verwacht het niet van jezelf, want dan maak je je misschien druk of raak je gestrest, waardoor het veel moeilijker wordt om klaar te komen.

Onthoud dat het helemaal oké is als het één persoon of jullie beiden niet lukt. Je hoeft niet te doen alsof je wel een orgasme krijgt. Als je niet klaarkomt, betekent dat niet dat de seks ‘slecht’ was, dat je gefaald hebt of dat je partner je niet meer leuk vindt. En in hetzelfde straatje: penisbezitters, jullie komen misschien wel erg snel klaar, vooral als jullie jong zijn. Dat is ook oké. Het gebeurt. Het hoeft ook niet te betekenen dat de seks ‘voorbij’ is: als je partner door wil gaan, doe dan andere dingen, waarvoor je geen penis in een vagina hoeft te stoppen. Zie het voorspel-gedeelte hierboven voor ideeën.

Wat gebeurt er daarna?

Als je eenmaal seks hebt gehad, merk je misschien dat je wat nazorg nodig hebt – dingen als knuffelen, praten, elkaar laten weten hoe je je voelt, of even alleen zijn. Als een van jullie wil knuffelen en de ander alleen wil zijn, moet je misschien een compromis sluiten. Jullie zouden er ook allebei een gewoonte van moeten maken om na seks te plassen. Zo spoel je alle bacteriën weg die zich in de buurt van je urinebuis bevinden en verklein je de kans op een blaasontsteking.

Emotioneel gezien voel je misschien een van de volgende dingen: opwinding, vreugde, bezorgdheid, verdriet, slaperigheid, honger of onverschilligheid. Omdat we seks zien als Het Grote Belangrijke Ding, komt het soms voor dat je niet echt onder de indruk bent als het je niet geheel omverblaast of wezenlijk verandert. Dat is allemaal normaal. Seks is fijn, maar het verandert niet wie je bent. Je bent nog steeds jezelf, met al je eigen heerlijke dingen, tegenstrijdigheden, vreugden, zorgen en uniekheid.

Onthoud ten slotte het volgende: je eerste keer is slechts je eerste keer. Er zullen nog veel keren volgen, waardoor je erachter zal komen wat je fijn vindt, wat goed voelt en wat niet. Anders gezegd: je weet niet automatisch hoe je moet rijden als je achter het stuur gaat zitten. Alles kost tijd en oefening. Je zult seks je hele leven lang blijven verkennen, dus doe je gordel om en geniet van de rit.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.