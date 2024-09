Illustrator van de week: Bodil Jane

Een foto die is geplaatst door Bodil Jane (@bodiljane) op 10 Okt 2016 om 5:00 PDT

Hartjes, katten, dalmatiërs, recepten, planten, mode en meubeltjes; als je de Instagram van illustrator Bodil Jane bekijkt is het alsof je in een schattig antiekwinkeltje bent beland vol kleurrijke, huiselijke spulletjes. Als ze niet in opdracht illustreert, struint ze eindeloos vlooienmarkten af op zoek naar inspiratie. “Ik omring mezelf met boeken, porseleinen poppen, antieke doosjes, botanische tekeningen, schelpen, dat soort dingen. Ik houd ook van abstracte schilderijen, het liefst met sterke kleuren,” vertelt ze aan The Creators Project.

Bodil Jane groeide op in een artistieke familie. Haar ouders waren allebei ontwerper en op jonge leeftijd besloot ze ook het creatieve pad te bewandelen. Als kind had ze altijd al haar plakboeken, dagboeken en tekenschriften bij zich en was ze ijverig in de weer met waterverf. Nog steeds maakt ze haar illustraties met waterverf. “Vroeger maakte ik er nog een beetje een knoeiboel van met hier en daar wat verfspetters, maar mensen vonden het wel charmant. Het werd een soort handelsmerk. Nu ik de techniek heb geperfectioneerd moet ik deze ‘fouten’ met opzet maken. Grappig hoe dat gaat.”

