We spraken Eva Crutzen over angst voor enge porno en de voordelen van xtc

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we actrice en cabaretière Eva Crutzen, die je onder andere kan kennen van de satirische talkshow Promenade. VICE sprak haar over haar angst voor enge porno en kringverjaardagen, de voordelen van xtc en huilen om de dood van haar moeder.

VICE: Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Eva Crutzen: Toen ik twaalf was heb ik een keer een hele grote, glazen buitendeur kapot getrapt. Ik moest plassen en mijn broer zat tv te kijken, maar hij reageerde niet. Ik werd zo boos dat ik die deur gewoon heb ingetrapt. Ik had open schoentjes aan en het glas sneed door mijn benen heen. Alles zat onder het bloed. Ik was vooral bang dat ik gedoe zou krijgen met mijn vader, dus ik bond een theedoek rond mijn been en belde de glaszetter. Die hebben een nieuwe deur erin gezet. Toen mijn vader thuis kwam, schrok hij zich kapot. Hij is arts en zei tegen me dat of hij mijn been zou dichtnaaien, of dat we naar het ziekenhuis moesten. Uiteindelijk koos ik toch maar voor het ziekenhuis. Ik kwam terug met achttien hechtingen in mijn been.

Als je morgen sterft, wie mag er dan niet op jouw begrafenis komen?

Beyoncé. Als ik morgen sterf, draait die laatste dag om mij. Ik wil niet dat zij erbij is, want dan denkt iedereen: boeiend dat Eva dood is, ik wil op de foto met Beyoncé. Het lijkt me voor de sfeer ook prettig als Geert Wilders niet komt.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf dat je nooit meer gaat drinken?

Regelmatig, want ik hou van drinken. Ik was laatst op vakantie in Zuid-Afrika, en het enige wat je daar kan doen is eten en drinken. Ik had ‘s middags zoveel gegeten en gedronken, dat ik me de hele dag kut heb gevoeld. Ik was er zo ziek van. Dezelfde avond ging ik weer drinken, dus het heeft geen enkele betekenis als ik zoiets zeg.

Wanneer heb je voor het laatst hard gejankt?

Ik had een interview met de Volkskrant, over de dood van mijn moeder. Ze gingen hele persoonlijke vragen stellen, en er kwam een soort verdriet in me naar boven dat ik niet gewend was. Toen moest ik tijdens het interview huilen. Op dat moment vond ik dat erg gênant en ‘s avonds moest alles er even goed uit. Ik vind huilen soms zo’n opluchting.

Van welke film of serie moet jij heel erg hard janken?

The Handmaid’s Tale. Dat kon ik emotioneel en fysiek niet aan om te bingen, omdat ik het telkens stop moest zetten om te huilen en bij te komen. Het is verschrikkelijk. Waarom zou ik mezelf zo iets aan doen? En natuurlijk moet ik nog steeds janken bij Titanic, en dan vooral bij die ‘I’ll never let go, Jack’-scene. Ik was op een gegeven moment bezeten door Titanic. Ik heb de film zeven keer in de bioscoop gezien, ik gaf er een spreekbeurt over en kocht er allemaal boeken van. En met mijn 11-jarige superbrein dacht ik toen ook al: Jack, ga godverdomme óók op dat stukje hout liggen. Je past er gewoon bij!

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

In elk geval op het moment zelf, want ik word wel echt gelukkig van leuke drugs, zoals xtc en mdma. Ik ben helemaal niet tegen drugs, want ik vind het ook iets heel moois en verbindends. Je kunt er ook heel lang van nagenieten, mits je er niet in doorslaat. Ik vind het beter als jongeren met een halfje een leuke avond hebben dan de hele nacht tequilashots naar binnen slobberen, zoals ik op mijn zestiende.

Voor welke traditie zou jij de barricade opgaan?

Ik hou van kerst en verjaardagen vieren. Ik grijp elke gelegenheid aan om feestjes te geven, dus hoe meer tradities, hoe beter. Maar de kringverjaardag, die vind ik doodeng. Dat wens je echt niemand toe. Als je een verjaardag viert, moeten sowieso alle stoelen uit het huis, zodat niemand in een kring kan gaan zitten.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Porno. Nee, grapje! Ik kijk niet eens regelmatig porno, want ik hou alleen van vrouwvriendelijke porno. Als ik te duidelijk zie dat het niet echt is, en de vrouwen niet genieten, vind ik het vaak een beetje eng. Porno moet zo knullig mogelijk zijn, anders kan ik het niet aan. En ik vind eigenlijk alles vet aan het internet. Het geeft je zoveel vrijheid. Goeie uitvinding, meneer Internet!

De Apocalypse breekt uit. Bij welke collega ga jij schuilen?

Ik moet als eerste denken aan Diederik Ebbinge. Ik heb een tv programma met hem gedaan en ik vond hem zo’n lieve man. Maar het zou ook wel awkward zijn. Misschien kies ik toch gewoon voor mijn beste vriendin. Zij doet aan crossfit en is sterk. Aan mij heeft ze helemaal niets. Ik ben niet sterk en ik heb veel eten nodig, anders word ik chagrijnig. Maar ik ben wel gezellig!