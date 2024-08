Sevn en Mensa luisteren voor het eerst naar Kanye’s ‘Cruel Summer’

In de serie Ongehoord laten we jonge artiesten luisteren naar klassiekers uit de muziekgeschiedenis. We lieten Leafs luisteren naar ‘Get Rich Or Die Trying’ van 50 Cent, en de jongens van Black Acid naar ‘In Utero’ van Nirvana. Deze keer: Sevn en Mensa die luisteren naar ‘Cruel Summer’, het compilatiealbum van Kanye’s G.O.O.D Music. Sevn staat zondag op ons eigen podium op de Zwarte Cross, ga dit vooral checken.



Toen Sevn zijn eigen label 1OAK lanceerde had ik, om eerlijk te zijn, niet echt hoge verwachtingen. Hij is al jaren een van de meest productieve en succesvolle rappers uit Nederland, wat op zichzelf al een meer dan fulltime baan is. Om op je 22ste daarnaast ook nog een label vol jonge, luidruchtige, hongerige artiesten te runnen, lijkt een enkeltje richting een hele nare burn-out.

Het duurde ook behoorlijk lang voor er daadwerkelijk muziek werd uitgebracht, maar goede dingen hebben wat tijd nodig. Het eerste compilatiealbum van het label, OAKLAND, is daar het bewijs van. Twaalf nummers lang laten alle rappers die getekend zijn bij 1OAK horen wat er precies gaande is in Almere en omstreken. De intro van Sevn en de hit Hoe Dan van Mensa zijn de absolute hoogtepunten – als er later door internetarcheologen wordt teruggekeken op deze tijd zullen de dansmoves van Mensa definiërend zijn voor een hele generatie.

Bijna zeven jaar geleden bracht Kanye West, net als Sevn, een compilatiealbum van zijn eigen label uit. Cruel Summer heet-ie, en op die plaat roept hij al zijn labelgenoten en vrienden bij elkaar om een soort superalbum te maken – terwijl hij zelf een van de grootste rappers van de wereld is.



Ik nodigde Sevn en Mensa uit om samen met mij te luisteren naar Cruel Summer en te praten over de gang van zaken bij hun eigen label.

VICE: Hebben jullie hoge verwachtingen van dit album?

Sevn: Nee, man. Kanye tript. Ik vond z’n eerste werk hard, maar hij tript ‘m nu al jaren. Hoe hij zich nu opstelt voel ik totaal niet, en dan is het ook moeilijk om goed te luisteren naar wat hij uitbrengt.

Mensa: Ik bemoei me geen moment met Kanye, ik zeg het je heel eerlijk. Het interesseert me niet.

Sevn: Mensen die hem de GOAT noemen hebben ongelijk. Kodak Black is namelijk de GOAT. Free hem, sowieso. Mensen vinden Kanye sick omdat hij veel schijt heeft, maar dat is niets vergeleken met Kodak. Misschien zit-ie daarom ook wel vast. Het vertelt ons in ieder geval dat hij leeft wat hij rapt – dat onderscheidt hem van de rest.

Track 1: To The World

Aha, nou, dan denk ik dat je dit ook wel voelt. R. Kelly en Kanye West samen op een nummer. Dat is bijna net zo controversieel als Kodak Black.

Sevn: Ik vind dit wel hard, maar, ja wat kunnen we zeggen over R. Kelly? Alles wat er is gebeurd is z’n eigen schuld. Zelfs al zouden sommige beschuldigingen een set-up zijn, moet je alsnog zorgen dat je niet in zulke situaties komt als je zo’n status hebt.

Wat vanaf de eerste track opvalt is dat Kanye echt de leider is van dit project. Uiteindelijk is het ook zijn label. Heb jij dat gevoel ook Sevn?

Sevn: Nee, ik ben juist niet de leider geweest. Ik heb de jongens zoveel mogelijk hun gang laten gaan. We zijn een week op schrijverskamp geweest en daar waren drie studiosets, dus dan kun je je ook moeilijk overal tegelijk mee bemoeien.

Mensa: Ik zie hem wel als leider, hoor. Uiteindelijk is hij de eigenaar van het label. Maar het is meer als een mattie. Ik heb niet het gevoel dat hij de directeur is die checkt of ik op tijd op m’n werk ben.

Track 2: Clique

Sevn: Even eerlijk, je vindt Jay Z toch niet echt beter dan Kanye?



Nou, op deze track niet, nee. Hij zit natuurlijk ook niet bij G.O.O.D Music, maar hij is gewoon een vriend van de show. Heb jij niet overwogen om bijvoorbeeld Kevin, of een andere grote naam met wie je vaker werkt, uit te nodigen voor dit album?

Sevn: Ja, dat hebben we wel overwogen, maar het is ons eerste album en we willen vooral onszelf laten zien. Uiteindelijk staat alleen Ashafar erop die niet echt bij ons hoort, maar zijn verse was te hard om eraf te knippen.



Over cliques gesproken: hoe is de sfeer in die van jullie?

Mensa: Het is gangshit, het voelt echt als een gang.

Sevn: Ik zou het liever familie willen noemen. In ieder geval geen rapgroep, iedereen is als individu getekend.

Uiteindelijk ben jij de directeur, en neem jij de financiële risico’s. Is het dan niet vervelend om met jongens te werken die je als familie ziet?

Sevn: Ik moet soms wel streng zijn en de jongens corrigeren als het nodig is. Ze zijn allemaal jong en ze werken keihard, dus soms moet ik ze leren dat ze ook een beetje geduld moeten hebben. Het liefst willen ze alles tegelijk online gooien.

Mensa: Maar ik heb ook het gevoel dat ik hem altijd kan bellen als ik ergens mee zit. Hij is ook ooit een beginnende artiest geweest. Ik FaceTime hem constant.

Track 3: Mercy

Kanye rapt hier: “I step in Def Jam buildin’ like I’m the shit / Tell ’em gimme fifty million or I’ma quit.” Hij had dus G.O.O.D Music ondergebracht bij Def Jam, zoals jij 1OAK hebt onder Top Notch. Sla jij daar weleens met je vuist op tafel?

Sevn: Nee man. Ik ben altijd heel duidelijk als iets me dwars zit, maar ik zal nooit schreeuwen. Ik word vaak genoeg para in meetings, maar zulke eisen zal ik nooit stellen.

Maar toen je bij Top Notch tekende heb je wel geëist dat 10AK daar mocht opzetten, toch?

Sevn: Dat wel. Tekenen bij Top Notch is altijd een goede optie voor mij geweest, en Kees de Koning heeft me altijd gevolgd. Toen m’n contract bij Rotterdam Airlines afliep was dat de best mogelijke deal. Maar het is niet zo dat ik 1OAK echt heb afgedwongen. Voor mijn gevoel vond iedereen het wel een goed idee. En nu kan ik doen wat ik wil, terwijl ik ook nog door de mensen bij Top Notch word geholpen.

Track 4: New God Flow

Hoewel er best veel kritiek was op dit album, vind ik Kanye hier echt in vorm. Zeker als je bedenkt dat het album hiervoor zijn meesterwerk My Beautiful Dark Twisted Fantasy is. Veel artiesten gaan na zo’n album de fout in, omdat ze bang zijn om het niet te kunnen evenaren, waardoor ze al snel stoffig en oud kunnen klinken. Zijn jullie daarmee bezig? Hoe zorg je ervoor dat je goed oud word als rapper?

Mensa: Ik denk dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk alle fouten te maken, zodat dat later niet meer hoeft. Al ben ik daar niet echt mee bezig, ik probeer gewoon zoveel mogelijk kansen te maken.

Sevn: Ik denk dat het vooral goed is om naar Hef te kijken. Hij loopt al tien jaar mee, en hem betrap je nooit op een slechte verse. Net als Jay Z trouwens. Ik geloof heilig in ‘de aanhouder wint’, hoe langer je blijft doorgaan hoe groter je successen worden.

Track 5: The Morning

Dit is een van de tracks waar Kanye zelf niet op staat, maar waarbij hij wel een groot deel van de productie op zich heeft genomen en daardoor wel z’n stempel erop drukt. Sevn, hoe is het voor jou om een groep jonge honden aan te sturen?

Sevn: Ja het is wel een dubbele positie: aan de ene kant als platenbaas en aan de andere kant als gast die op dezelfde tracks staat en ook met ze in de studio zit te werken aan de nummers.

Vind je het moeilijk om je werk als platenbaas te combineren met het zijn van een van de grootste artiesten van Nederland?

M’n eigen album is nu af, en daarvoor moest ik wel heel goed plannen om eerst 1OAK te gaan doen en daarna genoeg tijd voor mezelf vrij te maken. Als een project in de schaduw staat van een ander project, zal het nooit goed genoeg groeien.



Mensa, heb je ooit het gevoel gehad dat je niet genoeg aandacht kreeg omdat Sevn met z’n eigen shit bezig was?

Mensa: Nee man, serieus niet.



Ben je weleens jaloers als je zijn succes ziet?

Mensa: Ja man, natuurlijk, dat is precies wat wij willen bereiken. Ik kijk enorm tegen hem op, zijn status krijgen is wel het doel.

Track 6: Cold

Sevn: Deze beat is keihard man, iedere rapper uit mijn generatie heeft freestyles op deze beat opgenomen. Ik ook, maar ik denk niet meer dat ik de opnames van die freestyles heb, helaas.

Een van de meest gehoorde kritieken op dit album was dat het niet klonk alsof het helemaal af was, terwijl dat bij Kanye’s soloprojecten juist altijd wel het geval is. Ben jij anders te werk gegaan dan met je solomateriaal, Sevn?

Sevn: Niet echt. Misschien heb ik de jongens iets meer gepusht om zoveel mogelijk verschillende kanten van zichzelf te laten zien dan ik bij mezelf doe. Het is belangrijk dat ze leren om zichzelf niet nu al in een hokje te plaatsen.

Mensa: Ik denk dat het voor ons vooral het plan was om zo veel mogelijk keiharde tracks te maken, en die op het album te krijgen. Dat is voor nu de beste tactiek, alleen al om te merken hoe uplifting het voelt om met helemaal niets te beginnen en aan het einde van zo’n week een hele stapel te hebben gemaakt.

Sevn: We hebben 70 tracks gemaakt, en er staan er maar twaalf op het album.

Track 7: Higher

Pusha-T, die hier wat mij betreft het sickste aandeel heeft, is inmiddels president van het label nadat hij eerst zelf heel succesvol was. Het is een nieuwe stap in zijn carrière, net als Kanye en Jay Z die hebben gezet. Hoe zie jij dat, Sevn? Ik kan me wel voorstellen dat je denkt dat na alle gouden en platina platen en alle festivals op een gegeven moment een nieuwe uitdaging wil.

Sevn: Verveling was niet de reden, en ik leef nog steeds naar elke show toe. Maar je hebt gelijk: in Nederland heb je snel hetzelfde rondje langs podia gemaakt. Ik was weg bij Rotterdam Airlines en ik wilde wat voor mezelf opbouwen. Ik zie mezelf op m’n dertigste niet meer zo intensief rappen en optreden als ik nu doe, dus ja, dan kun je beter ervoor zorgen dat andere mensen dat wel kunnen doen.

Track 8: Sin City

Ik denk dat dit de eerste keer ooit is dat ik Travis Scott hoorde, met gelijk best wel een sicke bijdrage. Wat is voor jullie de grootste ontdekking op jullie compilatie?

Mensa: Nu vraag je echt iets moeilijks man. Maar ik denk Bokke, op Doelgericht. Dat is next level storytelling.

Sevn: Voor mij is het denk ik Lucass, op Why. Hij rent echt met die woorden. Ik heb bewust geen verse gedaan op deze, ik wilde mezelf niet te veel opdringen.

Track 9: The One

Een van de andere kritieken op het album was dat eigenlijk alleen de tracks waar Kanye zelf op staat goed en uniek zijn. Hoe voelde jij dat, Mensa? Sta jij ook liever op de tracks waar Sevn op staat?

Mensa: Nee man. We zijn een team, en ik heb eigenlijk geen voorkeur voor met wie ik werk.

Sevn: Bovendien is Hoe Dan, die Mensa alleen doet, de track die nu het hardste gaat.

Werkt het dan juist de andere kant op? Dat je bang bent dat Sevn te hard komt op een track waar jij ook op staat?

Mensa: Haha, ik schrik vaak als ik hoor hoe goed hij is. Maar gelukkig ben ik altijd ook wel tevreden met wat ik zelf doe.

Sevn: Iedereen bij ons heeft ook een eigen vibe, we zitten niet echt in elkaars vaarwater. Wat Mensa doet, zou ik nooit na kunnen doen. En andersom ook niet.

Track 10: Creepers

Dit is de solotrack van Kid Cudi op dit album, echt het buitenbeentje vergeleken met de rest. Ik moest meteen aan jou denken, Mensa, jij valt er ook het meeste buiten.

Sevn: Kid Cudi is sowieso gek man, en hier al helemaal. Maar je hebt gelijk: het heeft erg lang geduurd voor ik Mensa op een rapbeat hoorde. Dat was voor deze sessie. Na afloop ging iedereen stuk, helaas is dat stukje uit de video geknipt.

Mensa: Een hele nieuwe beleving was het. Maar voor mij is iets al snel sick als ik er een beetje goed op kan dansen, dat is eigenlijk het enige wat nodig is om me op een track te krijgen.

Track 11: Bliss

John Legend is altijd erg betrokken geweest bij G.O.O.D Music, hij zorgde ook voor een diverser aanbod aan artiesten op het label. Zijn er artiesten in Nederland die jij graag had getekend, maar waarbij het niet is gelukt?

Sevn: Sowieso Leafs. Shout out naar hem, hij is m’n kleine broertje. En het erge is: ik denk dat ik de eerste ben die ooit van hem heeft gehoord, maar ik had wel wat tijd nodig om te beseffen hoe sick hij is. Ik was echt nog niet overtuigd van de nieuwe generatie. Maar ik had ‘m toen al moeten pakken, want een paar weken later kwam Noah’s Ark langs. Uiteindelijk ben ik wel blij voor hem, hoor. Ik denk niet dat ik op dat moment voor hem had kunnen betekenen wat Jiggy voor hem betekent.

Inmiddels is Jiggy ook de directeur van Top Notch, wat zijn dingen die hij jou leert?

Sevn: Hij is fucking sterk in de communicatie. Op elke manier. Het lijkt alsof die man niet boos te krijgen is, hij straalt heel veel rust uit. Al heb je maar een kort gesprek, hij weet je altijd te inspireren. Rust opent veel meer deuren dan woede of drama, dat kan ik van hem leren.

Mensa: Ik vind dat je dat al best wel goed doet hoor.





Track 12: Don’t Like (Remix)

Kanye heeft deze hit van Chief Keef geremixt en op z’n eigen album gezet. Beetje gekke move, en de producers waren er ook niet blij mee. Hebben jullie het afgelopen jaar iets gehoord waarvan je had gewild dat jij het zelf had gemaakt?

Sevn: Nou, als ik iets hoor wat ik echt wil remixen, doe ik het meestal wel. Tunnel Vision , bijvoorbeeld. Maar dat kun je moeilijk op een album zetten qua rechten. In Nederland zit ik vooral te wachten op een Hoe Dan-remix. Beetje gek om te zeggen over iets wat je zelf hebt uitgebracht misschien.

Mensa: Het gaat sowieso gebeuren, er is een hele grote selectie artiesten die erop gaan springen. We kunnen alleen niet verklappen wie precies.