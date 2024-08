Cry hoort binnenkort in het rijtje Trump, Kanye en Kendrick thuis

Zaterdag is de vierde editie van SMIB x TNO Fest in Amsterdam-Noord. Yung Cry treedt op, net als Ray Fuego, Zwangere Guy en een hele hoop andere vette artiesten. Koop hier je kaartje.



De Lil Cube is een podium op het hiphopfestival Woo Hah!, dat in de afgelopen twee jaar een soort mythische status heeft verworven. Het wordt er snel warm en druk, maar belangrijker: al twee jaar op rij gaat het er zo idioot ruig aan toe, dat de hele boel in elkaar stort. Dit jaar was dat volledig de schuld van Rarri Jackson, het jaar ervoor van Cry.

Over die laatste is niet veel bekend, behalve dat hij uit Vlaardingen komt en bij een groep bevriende rappers die zichzelf ironisch genoeg Individuals noemt hoort. Oh, en hij sloopt blijkbaar podia voor z’n plezier: eerst als voorprogramma tijdens de tour van Jacin Trill en Bokoesam, daarna als voorprogramma van Donnie. En nu dus vooral op z’n eigen benen.



De manier waarop hij dit doet – met veel kabaal en geweld – heeft hem officieus de titel ‘domste van de land’ opgeleverd. Maar de rust waarmee hij zijn carrière opbouwt verraadt juist dat over elke stap enorm wordt nagedacht: hij tekende onlangs een contract bij Avalon – waar ook hitkanon Dopebwoy zit – en focust zich in tegenstelling tot z’n leeftijdsgenoten meer op hoe hij live overkomt dan op cijfertjes op YouTube en algoritmes op Spotify.

Als ik hem ontmoet in Rotterdam, is hij eigenlijk op weg naar Zeeland. Waar in Zeeland weet-ie niet, maar Wally zit ergens in een vakantiehuisje aan nieuwe muziek te werken en daar moet Cry absoluut bij zijn. Maar niet voordat we een broodje met avocado, ei en bacon hebben gegeten. Maar dan wel zonder bacon, graag.

VICE: Hoe lang ben je al vegetariër?

Yung Cry: Bijna anderhalf jaar. Het was niet eens een doordachte keuze. Ik was jonko aan het roken in een park en ik dacht na over hoe slecht vlees voor je is. Diezelfde avond at ik in een restaurant zo’n lekkere vegetarische lasagne, dat ik me afvroeg waarom ik dat nooit eerder had gedaan. Afval scheiden is de volgende stap. Het is moeilijk.

Ik ben erg blij dat wij deel uitmaken van een bewuste generatie.

Hebben we een keuze? De generatie voor ons heeft het zo legendarisch opgefokt dat het niet anders kan.

Ben je bang voor klimaatverandering?

Niet echt. Het gebeurt toch wel, ik kan er zelf weinig meer aan doen. Bang zijn heeft niet veel zin, dat is zelfs slecht voor je gezondheid. Daar ben ik dan wel weer mee bezig, als damage control. Ik had er heel anders uitgezien als ik niet gezond zou leven, omdat ik eigenlijk al sinds m’n veertiende het leven van een rockster wil – ver voordat ik in de buurt kwam van een rockster zijn. Als ik nu naar veertienjarigen kijk, zie ik kinderen. Ga naar school. Of, nou…



Wat, geloof je niet in het schoolsysteem?

Ik denk dat het de laatste jaren niet goed gaat, nee. De maatschappij, wij eigenlijk, bewegen zo snel dat geen opleiding dat bij kan houden. Ik studeerde communicatie – eigenlijk een grote viraliteitsopleiding. In mijn tweede jaar moest ik wat vakken uit m’n eerste jaar afmaken, maar ineens waren alle vakken veranderd omdat de lesstof verouderd was. Dus als je vier jaar studeert, heb je een diploma voor iets wat helemaal niet meer relevant is en loop je na je afstuderen voor de rest van je werkende leven achter de feiten aan.



Al werkt de muziek ook zo. Als je als rapper muziek maakt die lijkt op iets wat eerder goed werkte, of op iets wat nu goed werkt, dan ben je al te laat. Als je iets maakt wat eerder gedaan is, ga je altijd te laat zijn. Dat is de grootste reden waarom ik altijd iets probeer te maken wat er nog niet is. Ik wil de maatschappij en muziekindustrie voor zijn in plaats van erachteraan te rennen.

Dat is best verfrissend, in een tijd die vooral lijkt te draaien om het vinden van een formule en daarna een wedstrijdje wie er het langst op kan draaien.

Ik vind dat juist chill. Het maakt het alleen maar makkelijker om me te onderscheiden. Bijvoorbeeld in liveshows, dat is wat mij populair heeft gemaakt, niet online hits. En dat is de positie die je wil hebben. Sowieso is optreden het allerleukste wat er is, ik voel me echt goed op een podium. Ik was vroeger ook altijd goed in spreekbeurten.

Je noemt jezelf de domste van het land, maar als ik zie hoe jij dingen aanpakt, lijkt me dat je wel veel over dingen nadenkt.

Ik ben dom, maar ook wijs. De muziek die ik maak is zo simpel, ik denk oprecht niet dat ik iets doe wat jij niet kan. Maar het moeilijke is om simpele dingen ook daadwerkelijk te doen. Het past wel bij wie ik ben: een luchtig mens. Het lukt me echt niet om me zorgen te maken over de toekomst, of bijvoorbeeld over wat ik vanavond ga eten. Het enige waar ik me zorgen over maak zijn puistjes. Ik moet zo weg, en normaal heb ik zo’n ontsmettingsmiddel voor m’n handen mee, maar die ben ik vergeten. Als je je gezicht aanraakt met vieze handen krijg je sowieso puistjes.

Je bent een ijdele man. Gelukkig zijn je tattoo’s wel strak gezet.

Ja, vooral deze, 808s & Heartbreak. Het album heeft me niet per se veel geleerd, maar ik heb er wel erg vaak op gehuild. Ik heb meer geleerd van z’n interview met Charlamagne. Daar vertelt hij dat hij een tijdje z’n zelfvertrouwen kwijt was. Kanye West. Zonder zelfvertrouwen. Dat is het bewijs dat letterlijk iedereen periodes heeft waarin je niet meer weet wie je bent en wat je kan. Maar dat betekent ook dat iedereen er weer uit kan komen.

Waar komt eigenlijk de naam Yung Cry vandaan? Ben je zo emo?

Nee, ik heet Jan Kraaij.

Haha, oké. Vertel eens over die tattoo in je nek?

Ik heb ‘m laten zetten op 3 januari 2018. Dat weet ik omdat ik die dag ook een afspraak had om m’n tanden te laten bleken. Maar als je dat doet, mag je niet eten, dus ik moest die tatoeage laten zetten op een lege maag. Dat is heel naar. Ik ben er wel blij mee, het staat voor theater en drama, precies wat muziek is, maar het staat ook voor het sterrenbeeld Tweelingen. Er zijn veel legendarische Tweelingen man: Tupac, Kodak Black, Kanye West, Kendrick Lamar, Prince, Donald Trump – tja, voor zijn eigen doelgroep ook een legend.



Ben je into astrologie?

Niet echt, maar het doet het goed bij de meisjes. Zij vinden dat leuk. Ik las laatst dat je lichaam voor 65 procent uit water bestaat. Als de Maan zoveel invloed heeft op eb en vloed, waarom dan niet op ons leven?

Ik weet het niet, maatje. Is het je doel om uiteindelijk wel in dat rijtje te komen met beroemde Tweelingen?

Ik vind mezelf al best wel een legend. Ik heb zonder geld een clip gemaakt voor een nummer over de PC Hooftstraat waar iedereen altijd kapot op gaat. Maar ik wil me nu eerst op andere dingen focussen. Ik wilde op Lowlands staan dit jaar. Mislukt. Maar volgend jaar sowieso. Het was niet echt balen, ook omdat ik op de Waterfront stage stond op Woo Hah!, maar ik had wel erge fomo. Het komt nog wel.

Je klinkt zelfverzekerd, maar wat nou als het allemaal niet lukt. Kun jij andere dingen?

Alles! Ik heb een tijdje bij Dixons gewerkt, tot ik werd ontslagen omdat ik te laat kwam. Twee weken later waren ze failliet. En bij de Mediamarkt. Daar moest ik liegen dat mensen absoluut voor dertig euro ons hun computer moesten laten installeren. Dat is een koude baan. De wereld is koud, dat heb ik daar geleerd. Zodra je dat weet is het aan jou om een weg door de kou te vinden.



Een spreekwoordelijke jas aantrekken?

Precies. En die moet van designer zijn.