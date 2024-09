Het nieuwe album ‘The Colour In Anything’ van James Blake is uit

Had je dat verwacht, zomaar een nieuw album van James Blake? Tuurlijk, hij doet mee op Beyonce’s album Lemonade, maar in slechts een paar dagen tijd kwam zijn nieuwe album The Colour In Anything tot stand in vorm van nummers en albumkunst. Gister kondigde hij op BBC Radio 1 aan dat het hele album om middernacht uit zou komen, en die boodschap deed het internet exploderen. Hij speelde een paar nummers van het album (inclusief een fenomenale collab met Bon Iver), en het internet ontplofte daardoor nog meer – mensen konden niet wachten totdat het hele ding te horen was. Nu kunnen we met z’n allen weer rustig ademhalen, het album er is, en met 17 nummers ben je daar de rest van de dag wel even zoet mee.

Luister The Colour In Anything hieronder via Spotify, of koop ‘m via iTunes.