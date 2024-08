Goals, mannenliefde en hits: Het bijzondere voetballeven van John de Bever

John de Bever trok, voor de coronacrisis uitbrak, jarenlang van voetbalkantines, naar cafés en feestzalen, met zijn hit Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht. Maar De Bever was ook een markante voetballer, die zowel op het veld als in de zaal speelde. Hij werd zelfs verkozen tot beste zaalvoetballer ter wereld. Ook maakte hij er in de voetballerij, waar homoseksualiteit nog altijd een taboe is, geen geheim van dat hij op mannen valt. In de podcast vertelt De Bever over zijn tijd als voetballer, met bijdrages van Hans Kraay junior en Kika van Es.