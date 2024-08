Portretten van verwachtingsvolle gezichten op de Kamasutra Beurs

Het afgelopen weekend kon iedereen met een liefde voor seks, fetishes en algehele geilheid terecht bij de grootste erotische beurs van Nederland. Net als festivals kon ook de Kamasutra Beurs twee jaar lang niet doorgaan, en door die opgekropte bronstigheid was deze editie dan ook de langste ooit. Volgens de organisatie werd er een extra doordeweekse dag aan de beurs geplakt omdat de vraag naar tickets zo massaal was. “Dan kunnen mensen zich direct vanuit hun werk samen met collega’s storten in de wereld van erotiek. Lekker overwerken tussen onze strippers,” vertelde een woordvoerder eerder.

Fotografenduo Chris en Marjan wilde de mensen vastleggen die naar Utrecht trokken om daar hun favoriete pornosterren te ontmoeten, een peepshow bij te wonen of lekker mensen te kijken. Om privacyredenen mochten ze de vloer helaas niet op, maar gelukkig wisten ze wel Kamasutra-gangers te fotograferen in de parkeergarage naast de Jaarbeurs.

Bekijk hieronder wie ze zoal tegen het lijf liepen

Mandy

Irma

Sophia

Allison

Qusai

Rolf

Yolin

Myra

Daphne

Wesley

Jeanice en Shaylon

Kechtany

Frederica