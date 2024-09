King Dude schrijft nieuw lied ‘Deal With the Devil’ voor korte horrorfilm

Noisey’s favoriete slicke duivelsaanbidder King Dude heeft samengewerkt met regisseur Daniel Garcia voor een nieuwe korte film, en aan ons de eer om hem in premiere te laten gaan. Het is de eerste keer dat King Dude weer van zich laat horen na de release van zijn donkere, onberispelijke Americana-plaat Songs of Flesh & Blood – In The Key of Light.

In de film over liefde, wraak en de duivel is het slepende Deal With the Devil te horen. King Dude staat trouwens aan de start van een uitgebreide tour door Europa. Alle speeldata vind je onder de video .

11.02 Utrecht (NL) – EKKO

12.02 Brugge (B) – Cactus Club

13.02 London (UK) – The Lexington

16.02 Antwerp (Bel) – Het Bos

17.02 Bremen (D) – Tower

18.02 Köln (D) – Luxor

19.02 Leiden (NL) – Gebr De Nobel

20.02 Paris (F) – Le Petit Bain

21.02 Lille (F) – La Peniche

22.02 Luxembourg (L) – Rotondes

23.02 Strasbourg (F) – La Laiterie

24.02 Frankfurt (De) – Dad Bett

25.02 Munich (D) – Milla

26.02 Dresden (D) – Scheune

27.02 Berlin (D) – Kantine Berghain

28.02 Berlin (D) – Kantine Berghain

01.03 Wien (A) – Arena

02.03 Budapest (H) – A38

03.03 Wroclaw (Pl) – Firlej

04.03 Warsaw (Pl) – Hydrozagadka

05.03 Poznan (Pl) Pod Minoga