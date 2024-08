Kip alla Romana

Porties: 4

Voorbereiding: 20 minutes

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

50 milliliter extra virgin olijfolie, plus wat extra om er overheen te sprenkelen

110 gram guanciale (een soort Italiaanse bacon), gesneden in stukjes van 2,5 centimeter bij 0,5 centimeter (je kunt ook pancetta gebruiken)

1 kip (1,5 tot 2 kilo), in 12 stukjes gehakt

2 teentjes knoflook, fijngehakt

2 groene paprika’s, zonder de zaadjes en in blokjes van een halve centimeter gehakt

2 rode paprika’s, zonder de zaadjes en in blokjes van een halve centimeter gehakt

2 gele paprika’s, zonder de zaadjes en in blokjes van een halve centimeter gehakt

2 seranopepers (andere pepers kunnen ook), gehalveerd

1 rode ui, fijngehakt

100 milliliter Frascati of een andere droge witte wijn

1 blik hele ontvelde tomaten, met de had geplet whole peeled tomatoes, crushed by hand

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

1 bos krulandijvie, grofgehakt

1 bos munt

Recept

1. Verwarm de olijfolie op middelhoog vuur in een pan waar alle kip ook in past. Voeg de guanciale toe en kook zachtjes tot het vet vrijkom, ongeveer 4 minuten. Verwijder de guanciale en zet apart. Laat ongeveer 4 eetlepels van het vet in de pan zitten.

2. Kruid de stukken kip met zout en peper en doe de kip in de pan. Roer de kip af en toe en bak de kip goudbruin, in ongeveer 15 minuten. leg de kip op een bord.

3. Voeg de knoflook, pepers en de uien toe en bak ze tot ze zacht zijn, ongeveer 5 tot 6 minuten. Voeg de wijn toe en kook 5 minuten. Voed de guanciale, kip en de tomaten toe. Breng op smaak met peper en zout en laat 25 minuten zachtjes pruttelen tot de kip helemaal gaar is. Leg de kip op een bord en giet er wat van de saus uit de pan op, en voeg de krulandijvie en munt toe. Maak het af met wat olijfolie.

Uit: Mario Cooks for Jimmy Fallon & Mary Giuliani