Maak voor de verandering je kipkebab eens zelf

Porties: 6

Voorbereiden: 1 uur

Totaal: 5 uur

Ingrediënten

Voor de kip:

Een snufje saffraan

250 ml volle dikke yoghurt (bijvoorbeeld Turkse)

6,5 el olijfolie

1 el zoutvlokken

1 el kurkuma

1 tl vers gemalen zwarte peper

2 knoflookteentjes, fijngehakt

sap van 2 citroenen

1 middelgrote ui, dungesneden

12 kippendijen

Voor de ingelegde komkommer:

2 el fijngehakte dille

2 el witte wijnazijn

1 el olijfolie

1 tl crème fraîche

½ tl zout

1 grote komkommer, dungesneden

Voor de tahinsaus:

125 ml tahin

sap van 2 citroenen

zout, naar smaak

Voor de gerookte chilisaus:

6 groene chilipepers

160 ml plantaardige olie

halve tl fijngemalen komijn

6 knoflooktenen, grofgehakt

1 bosje koriander

zaadjes van 4 kardemompeulen

zout, naar smaak

voor de kruidensalade:

blaadjes van een half bosje peterselie

blaadjes van een half bosje dille

een handje muntblaadjes

1 el olijfolie

1 tl sumak

Om te serveren:

Grote pitabroden

Bereidingswijze

1. Doe de saffraan 5 tot 10 minuten in 200 ml heet water

2. Voeg de saffraan en het water in een grote kom toe aan de yoghurt, de olie, het zout, de kurkuma, de peper, de knoflook, het citroensap en de ui. Doe de kip erbij en schud zodat alles bedekt is. Zet de kip in de koelkast voor tenminste 4 uur.

3. Leg de komkommers in: doe de dille met de azijn, olie, crème fraîche en zout in een kom. Voeg de komkommer toe en laat de komkommer minstens 2 uur staan.

4. Maak de tahinsaus: roer de tahin en het citroensap in een middelgrote kom door elkaar zodat het een pasta wordt. Terwijl je roert, voeg je 150 ml water of meer toe totdat je een sausachtige consistentie krijgt. Breng op smaak met zout en zet de saus in de ijskast totdat je hem serveert.

5. Maak de gerookte chilisaus: steek je barbecue aan of zet de grill aan in de oven. Grill de pepers en draai ze geregeld om totdat ze zwartgeblakerd zijn. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Verwijder de zaadjes en stop alles in een blender met de olie, komijn, knoflook, koriander en kardomomzaadjes, en pureer tot een glad geheel. Voeg naar smaak zou toe.

6. Leg de kip ongeveer 15 minuten op de barbecue of op de grillplaat totdat hij gaar is.

7. Serveer de kip in pitabroodjes met een beetje chilisaus, tahinsaus en kruidensalade.

