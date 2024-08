Klaar met condooms?

We leven in een historische tijd, als het gaat om seks – maar ook als het gaat om seksziektes. Soa’s zijn beter behandelbaar dan ooit, maar er zijn ook meer besmettingen dat ooit. Hiv is een chronische ziekte geworden, maar de pillen-resistente superdruiper komt eraan.

Of je nu lekker vrij rondscharrelt, een incidentele onenightstand hebt of in een relatie zit: lang niet iedereen is fan van condooms (of een beflapje, die bestaan ook). VICE wil weten hoe jij erbij ligt: draag jij bij aan de volksgezondheid of aan je eigen seksuele bewegingsvrijheid? Hoe erg is een bezoekje aan de dokter? En is elke uitwisseling van lichaamssappen een startschot van weer een weekje twijfels of spijt?

Onze enquête is als je favoriete vluggertje: snel, veilig, bevredigend en met Heel Veel Zin – vul ‘m hieronder in (als je echt heel goed beschermd bent, moet je misschien je adblocker even uitzetten).