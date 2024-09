De patriottistische metalband uit Dokkum die zingt over Friese trots

Leaver Dea as Slaef is de eerste aflevering van onze nieuwe serie Hollandia, waarin we door heel Nederland trekken op zoek naar onderbelichte en onontdekte verhalen.

Niet iedereen beseft dat Friesland zoveel meer is dan fierljeppen en Foppe de Haan, en dat de Friese cultuur en tradities veel verder teruggaan dan het jaar waarin Doutzen Kroes doorbrak als supermodel. De metalband Baldrs Draumar probeert het Friese patriottisme nieuw leven in te blazen door in het Fries te zingen over de geschiedenis en heldendaden van Fryslân.

In Leaver Dea as Slaef onderzoeken we hoe jonge Friezen aankijken tegen de Friese trots en patriottisme. We volgen de band uit Dokkum terwijl ze gewapend met capes van konijnenbont, harpen en gitaren, naar het heilige Friese eiland Helgoland afreizen voor het Friesen-droapen. Dat is een festival waar eens in de drie jaar honderden Friezen uit Nederland, Duitsland en Denemarken samenkomen, om de Friese geschiedenis te herdenken en de toekomst van Friesland te bespreken.

