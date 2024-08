Deze loopende animaties zijn precies wat je van het internet verlangt

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Mocht je de afgelopen jaren weleens een blik op het internet hebben geworpen, dan is de kans groot dat je, al dan niet bewust, het werk van Andreas Wannerstedt hebt gezien. Was het niet op een instagramaccount als ifyouhigh, dan was het wel in een advertentie voor Google. De animaties van deze 36-jarige Zweed hebben zich in rap tempo over het web verspreid, en als je er even rustig voor gaat zitten, snap je ook al snel waarom.

De korte video’s, die stuk voor stuk een perfecte loop vormen, maken deel uit van de serie Oddly Statisfying. Wat je ziet zijn allerlei constructies waarin balletjes steeds nét op het juiste moment door een gaatje rollen, of waarbij een of ander ondefinieerbaar, bewegend materiaal precies in gelijke stukjes wordt gehakt. Of het nou siliconen, een soort piepschuim of marmer is is moeilijk te zien, maar dat is oké.

De bewegingen eindigen nooit, en juist dat maakt het zo goed. Het zijn precies de beelden die je wilt zien als je stoned bent, maar je kunt ze ook prima aan je opa en oma laten zien. Of aan je voetbalteam. Of aan je kleine buurmeisje van vier. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit aan wie.

Hoewel zijn kunst voornamelijk digitaal is, vertelt Wannerstedt dat hij zijn inspiratie vooral uit voorwerpen uit het echte leven haalt, waar hij dan een “licht abstracte draai” aan geeft. “Soms hoef ik maar een interieur of de structuur van iets te zien om te weten dat ik er een animatie van wil maken,” zegt hij. “Zodra ik het voor me zie, maak ik meestal eerst wat ruwe schetsen in mijn schetsboek, en vervolgens maak ik er met 3d-software een testmodel van.”

“Het begon met een simpele animatie waarbij verschillende bewegende objecten elkaar probeerden te ontwijken,” vertelt hij verder. “Ik vond de animatie nogal hypnotiserend en bevredigend om naar te kijken, dus wilde ik daar iets mee doen. Ze kregen online al snel veel aandacht. Op Instagram poste ik eerst allerlei losse projecten, maar sinds ik er alleen dit soort werk op zet heb ik in een hele korte tijd heel veel volgers gekregen.”

Daar is weinig aan gelogen, want met nog niet eens tweehonderd posts zijn dat er al 455 duizend. Bekijk hier zijn Instagram en website, en meer werk hieronder: