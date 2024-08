Mierzoete foto’s van een van de grootste kampioenschappen majorette in Europa

In 2017 was fotografe Amélie Canon op zoek naar nieuwe onderwerpen om te fotograferen, en ze kreeg toen de kans om een majoretteteam uit haar geboortestad Vierzon in Frankrijk te volgen. De ploeg in kwestie is de Medley’dies, die meerdere keren won op het Franse nationale majorettekampioenschap en ook op Europees niveau.

Canon werd gegrepen door hun energie, kostuums en glimmende batons. Ze droomde er van om de marjorettes opnieuw te kunnen fotograferen, en dat lukte een paar jaar later, na de coronapandemie. Ze ging mee naar het Franse nationale kampioenschap, dat dit jaar van 16 tot 18 april plaatsvond in de stad Argen.

De kampioenschap duurde drie dagen, er waren twaalf deelnemende teams en 220 majorettes van 6 tot 25 jaar oud. De wedstrijden zijn ingedeeld per leeftijdsgroep en per categorie (pompon, baton en een variant op de baton). De majorettes marcheerden, draaiden met hun batons en ze dansten in glanzende lamépakjes en glitterende oogschaduw.

De precieze oorsprong van majorette is onbekend, maar het is waarschijnlijk begonnen als onderdeel van militaire parades. De majorettes marcheren meestal in legeruniformen op de maat van een drumband of fanfare. Hun act bevat ook dansbewegingen, pompons en baton-twirling. Ze worden soms verward met cheerleaders, maar majorettes doen geen stunts en de ‘majorette moves’ lijken eigenlijk meer op ritmische gymnastiek.

In het begin van de twintigste eeuw marcheerden majorettes vooral met muziekkorpsen in optochten tijdens sportevenementen in de Verenigde Staten. De discipline raakte daarna meer ingeburgerd en wordt nu over de hele wereld beoefend. Majorettes zijn wijdverspreid in sommige Oost-Europese landen, waar het bijna als nationale sport wordt beschouwd. Aan de andere kant zijn er landen als Portugal of Italië, die nog nooit aan internationale kampioenschappen hebben deelgenomen.

Hoewel iedereen kan deelnemen, zijn vooral vrouwen en meisjes majorettes. Langzaam maar zeker raken ook steeds meer jongens betrokken.

Wat Canon het leukst vindt aan de majorettewedstrijden zijn “de mooie en krachtige momenten van zusterschap in de sport,” zegt ze. “Er is ook een gevoel dat er iets wordt doorgegeven, wat ontroerend is. De oudere deelnemers keren terug om te coachen en zij gebruiken hun ervaring om de jongere te ondersteunen. Ze verzorgen ook het haar en de make-up van de meisjes.”

Deze tradities worden keer op keer herhaald en doorgegeven. Dat is iets wat Canon zowel fascinerend als troostend vindt. “Ze zijn er voor elkaar,” concludeert ze.

