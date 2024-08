De hele Noisey-redactie ruikt naar middelbare school

Leuheuk! AXE heeft een eigen muziekplatform gelanceerd: AXE Music. Afgelopen week kwam daar een nieuwe video van Martin Garrix op uit, en daar hoort natuurlijk een stukje marketing bij, in de vorm van een zeer exclusieve bodyspray. Zomaar een zeer exclusieve bodyspray? Nee, gekkie. Een Martin Garrix-bodyspray. Hij ruikt naar vanille en agarhout, een soort speciaal beschimmeld hout van een zeldzame, bedreigde boom waar olie van gemaakt wordt die tienduizend euro per liter kost. Toppie!

Eigenlijk is een samenwerking tussen Martin Garrix en AXE heel logisch. Zo logisch dat je je afvraagt waarom het zo lang heeft moeten duren. Ze hebben allebei precies dezelfde doelgroep – als je je goed concentreert kun je de AXE praktisch ruiken als je een liedje van Martin Garrix luistert – en ze hebben allebei de letter ‘x’ in hun naam. Het is daarom ook helemaal niet gek dat die videoclip van Martin Garrix voor het lied Burn Out eigenlijk gewoon een hele lange AXE-reclame is. Kijk zelf maar even:

Oef! Is het alweer zo laat? Tijd om die AXE-deodorant eens grondig te reviewen! We beoordelen hem op:



– look and feel

– experience

– performance

– fun

Look and feel

Tsja, wat moet ik zeggen? Ehh… nou, dat die bus van PUUR GOUD IS, MAFKEES! Dus je denkt eerst: vijf euro, beetje duur voor iets wat ik verder nooit ga gebruiken, maar dan vergis je je lelijk. Hij ligt goed in de hand, en ze hebben een speciaal mechaniekje bedacht met een draaidop, zodat je deo niet per ongeluk afgaat in je schooltas en je werkboek aardrijkskunde de rest van het schooljaar naar vanille ruikt. Minpuntje omdat het een spuitbus met drijfgas is (slecht voor het milieu).

Experience

Hier valt nog winst te behalen. In Nederland is de Garrix-AXE alleen te verkrijgen bij Kruidvat. Niks tegen Kruidvat – het blijft toch steeds de meest voordelige en verrassende winkel – maar echt glamoureus kan je ze niet noemen. Beter hadden ze ergens een leuke pop-up brandstore geopend.

Hoe is het om naar Martin Garrix te ruiken? Ik besluit het te testen door royaal te spuiten over mijn hele body, een rondje door het kantoor te lopen en reacties te polsen. “Niet vies,” zegt iemand. “Mijn hele middelbare schooltijd komt terug,” zegt een ander. Tot slot weet iemand na langdurig snuffelen te vertellen: “Het ruikt een beetje als een disco in Sneek.” Of dat laatste positief of negatief is, weet ik niet. Ik ben nog nooit in Sneek geweest.

Performance

Doet wat het moet doen: een beetje weeïge, zoete geur verspreiden zodat een eventuele zweetlucht wordt gemaskeerd. Het lukt alleen niet om er een lekkere fik mee te maken, iets wat je toch verwacht van een AXE-deo.

Fun

Bestaat er iets leukers dan je collega’s terroriseren met een spuitbus en daar vervolgens foto’s van te maken?

Conclusie:

Geweldig! Wat een product. 10/10