Microbros: Cyborg Insects

Insecten zoals kakkerlakken, kevers, sprinkhanen en libellen worden vaak gezien als een last waar we makkelijk zonder kunnen. Maar wat als we ze in ons voordeel kunnen gebruiken door deze beestjes in cyborg-achtige instrumenten te veranderen? Wat als we een kakkerlak kunnen besturen met onze telefoon om een ingestort gebouw te verkennen?

Omdat we het brein van insecten steeds beter begrijpen, kunnen onderzoekers op een effectieve manier insecten besturen. Door in te pluggen in hun zenuwstelsel kunnen ze de controle over het lichaam van insecten overnemen, waardoor ze in feite een soort levende robots worden.

Het voordeel van deze cyborgs ten opzichte van kleine robots, is dat insecten al een perfect ontworpen motorisch systeem hebben om te vliegen of lopen. Insecten hebben geen batterijen nodig en hebben een hard exoskelet dat zelfs harde botsingen kan verduren. Ook hebben ze alle nodige sensoren al ‘ingebouwd.’ Het enige wat wij hoeven te doen is inhaken op hun brein.

Insectencyborgs lijken dus ideale kandidaten om in te zetten bij het opsporen van slachtoffers op moeilijk bereikbare plekken. Maar is het barbaars om elektronica te implanteren in een insect? Is het oké om ze hun autonomie te ontnemen om in te zetten in ons voordeel?

In dit tweede deel van Microbros verkennen we de omstreden wereld van cyborginsecten. Niet alleen door langs te gaan bij ’s werelds meest geavanceerde cyborginsecten in Singapore, maar ook door daadwerkelijk zélf een cyborginsect te maken.