Het ‘mooiste datacentrum op aarde’ is een supercomputer in een 19e-eeuwse kerk

Van buitenaf lijkt de Torre Gironakapel aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië in Barcelona op een van de duizenden oude kerken die overal in Spanje te vinden zijn. Er staat een groot kruis op het dak en boven de ingang zit een roosvenster. Maar als je door de deuren stapt vind je geen religieuze iconografie of mensen in gebed. In plaats daarvan zie je nu nummer 25 op de lijst van de snelste supercomputers ter wereld: de MareNostrum 4.

De supercomputer staat in wat het ‘mooiste datacentrum op aarde’ wordt genoemd en kwam in 2005 online. Oorspronkelijk zetelde MareNostrum (Latijn voor onze zee) in een ander gebouw van de universiteit. Toen het apparaat voor het eerst aangezwengeld werd, had het een snelheid van 42,35 teraflops – 42,353 miljard bewerkingen per seconde – waardoor het op dat moment een van de krachtigste supercomputers in Europa was.

Videos by VICE

Maar naast dat dat ding nogal snel was, werd MareNostrum ook bekend omdat het ding er prachtig uitziet. Volgens Gemma Maspoch, hoofd communicatie van het Barcelona Supercomputing Center, dat de MareNostrum-faciliteit runt, was de beslissing om de computer in een gigantische glazen doos in een kapel te plaatsen uiteindelijk om praktische redenen.

De kapel van Torre Girona van de buitenkant. Afbeelding: Barcelona Supercomputing Center

“We hadden honderden vierkante meters nodig zonder kolommen en met de capaciteit om 44,5 ton te ondersteunen,” vertelt Maspoch me in een e-mail. “Destijds was er niet zoveel plek op de universiteit en de enige ruimte die aan onze eisen voldeed, was de Torre Gironakapel. We twijfelden geen moment en installeerden de supercomputer.”

Maspoch zei dat de kapel was ontwijd – het formele proces waarbij een heilige ruimte wordt geconverteerd voor seculier gebruik – ergens in de jaren zeventig. De universiteit had de kapel sindsdien voor verschillende doeleinden gebruikt, maar toen Barcelona Supercomputing Center in 2013 op zoek was naar een nieuw thuis voor de MareNostrum 3, was de kapel niet in gebruik.

Volgens Maspoch vereiste de kapel relatief weinig aanpassingen om de supercomputer te huisvesten: de grond rond de kerk moest worden verstevigd om het gewicht van de computer te dragen en er moest een glazen doos worden ontworpen om de computer in te stoppen en mee te koelen.

In de afgelopen 15 jaar heeft het Supercomputing Center van Barcelona de computerkracht van de MareNostrum verder opgevoerd. In 2017 kwam de vierde versie online met een piekcapaciteit van 11.000 biljoen bewerkingen per seconde (11,15 petaflops) – meer dan het veertienvoudige van de prestaties ten opzichte van de derde generatie MareNostrum-computer.

MareNostrum 4 is verspreid over 48 serverracks met in totaal 3456 nodes. Eén node bestaat uit twee Intel-chips, die beiden 24 processors hebben.

Hoewel de machine ongeveer 40 miljoen dollar kostte, is de supercomputer van MareNostrum gratis beschikbaar voor wetenschappers en is hij gebruikt voor onderzoek op uiteenlopende gebieden als astrofysica, klimaatmodellering en genetisch onderzoek.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.