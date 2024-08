Moussa, wie ben jij?

Moussa heeft amper een single uit. Ik weet dus niet veel meer over hem dan dat hij in die single (‘Cabrioli’) valt voor een prachtige brunette met een zwoele blik. Het ritme is aanstekelijk en zijn teksten blijven al na twee keer luisteren hangen in m’n hoofd. Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken, want in zijn biografie die me werd opgestuurd vraagt Moussa beleefd: ‘Als u journalist bent, alstublief, schrijf dan niet zomaar iets over mijn muziek – j’la fais avec le <3.’ Zijn muziek ligt hem na aan het hart.



Het lijkt erop dat Moussa het soort artiest is dat graag mysterieus en ongrijpbaar blijft. Maar naarmate dat zijn fans nieuwsgieriger worden, wordt dat steeds moeilijker. Met een curiositeitsmeter op maximum wil ik de jonge muzikant leren kennen met een trucje dat ik vroeger al gebruikte bij mensen die moeilijk te benaderen zijn: de vragen uit een vriendenboekje. Al snel bleek dat Moussa het soort jongetje moet zijn geweest dat met wascokrijt dikke kruisjes achter de meeste vragen uit je boekje zette in plaats van ze te beantwoorden. Al blijkt ook dat een ding hem door en door fascineert: muziek. En misschien ook voetbal.



Naam: Moussa, da’s ook mijn echte voornaam.

Leeftijd: Vijfentwintig.

Stad: Ik woon met een paar maten in Parijs, in het elfde arrondissement.

Geboorteplaats: Nantes (FR).

Broers of zussen: ja.

Huisdier: Ik had er een: Charlie. Hij was een goudvis die ik heb gered op het einde van het de videoshoot voor ‘Cabrioli’. Drie dagen later is hij gestorven. De kleine broer van een vriend heeft veel te veel eten in zijn bokaal gegooid. Hij is dus in het toilet geëindigd.



Jouw lievelingseten: Alles uit de Arabische keuken, klaargemaakt door mijn moeder. Zoals douaz of charchoura.



Hier ben jij heel goed in: Muziek zeker? Dat was altijd al mijn ding. Maar ik vind het een beetje pretentieus om te stellen dat ik daar ‘héél goed’ in ben.



“Als ik nu twaalf was, zou ik gaan voor Catherine Zeta Jones uit Zorro met Antonio Banderas.”

Met hem/haar wil je de rest van je leven spenderen: Heel m’n leven? Nee, dat is ondenkbaar. Net zoals samenwonen, is samen zijn met iemand niet altijd gemakkelijk. Levenslang met iemand zijn, dat zie ik enkel gebeuren met mijn zielverwante, die ik dus nog niet ben tegengekomen. Maar ‘de rest van je leven’ is zo lang. Ik ben er duidelijk nog niet klaar voor.



Met hem/haar wil je één nacht spenderen: Als ik nu twaalf was, zou ik gaan voor Catherine Zeta Jones uit Zorro met Antonio Banderas. Maar ik heb geen idee hoe zij er nu uitziet, dus ik ga niet verder ingaan op deze vraag.



Dit is je favoriete Belgische artiest: Jacques Brel. Eigenlijk ken ik zijn interviews beter dan zijn liedjes, maar hij is een buitengewone Belg. Al zijn interviews zijn echt crazy.



Dit was je studentenleven: Ik schreeuwde toen de ziel uit m’n lijf op Nirvana. Ik zat in verschillende bands, tot ik electro begon te maken. Toen ben ik opgehouden met zingen.

Dit zijn je vrienden: Het is een beetje dankzij hen dat ik ben beginnen schrijven. Wanneer ik rap- of trapbeats aan het maken was, zag ik hen nadenken over lyrics en dan dingen schrijven op hun telefoon. Dat leek me wel vet, dus dacht ik: dat wil ik ook proberen. En dus ben ik ook een paar kleine dingen beginnen schrijven, een beetje stiekem. Ik had altijd al een voorliefde voor taal en woorden. Schrijven en beluisterd worden, dat is een soort samenwerking. De persoon die je beluistert heeft weer zijn eigen verbeelding die de andere helft van het werk doet. Daarom moet je soms niet te veel zeggen, niet te veel in detail gaan. Dat vond ik altijd nice aan schrijven, of het nu raplyrics of boeken waren. Booba [Franse rapper, red.] doet dat heel goed, vind ik. Hij schildert echt met zijn woorden.



Dit is je muziek: Heb je een paar uur? Haha. Iemand mijn muzikaal universum laten zien is een traag proces. Ik moet eerst begrijpen wie die persoon is, waarnaar hij of zij zoal luistert. Het is bijna een soort vriendschap, een relatie waarin je elkaar eerst moet leren kennen om elkaar te begrijpen.



Je grootste vrees: Leegte. Dat is het eerste waaraan ik dacht bij die vraag.



“Het kan gebeuren dat ik moet wenen wanneer ik Zidane zie voetballen. Da’s zo’n mooi zicht, en hij is zo sterk… dat raakt me gewoon.”

Dit doet je wenen: Vroeger moest ik wenen wanneer ik luisterde naar Ambessence piano & drones van Bruno Sanfilippo. Daarin zit de sample die Drake gebruikte voor ‘Started from the Bottom’. Wanneer ik daarnaar luisterde, had ik het gevoel dat ik dingen begreep die ik onmogelijk kan benoemen. En even iets helemaal anders: het kan ook gebeuren dat ik moet wenen wanneer ik Zinedine Zidane zie voetballen. Da’s zo’n mooi zicht, en hij is zo sterk… dat raakt me gewoon. Maar in het algemeen ween ik eerder uit woede dan uit droefheid.

Zo zijn je weekends: Het is altijd weekend! Fuck, dat klinkt als de hook uit een rapliedje. Nee, maar serieus: bij mij gaat dat in fases. Soms heb ik een fase waarin ik veel uitga, en dan weer tijden waarin ik fanatiek ga sporten. Ik speel voetbal, en dat vind ik geweldig. Maar ik heb ook periodes waarin ik gewoon Malcolm in the Middle bingewatch.





In tien jaar ben jij…: Oh, vreselijk om over na te denken. Ik wil het niet weten. Dat is nog zo ver weg, maar tegelijkertijd toch ook dichtbij.



Mijn hele leven lang proberen mijn grootste dromen waar te maken, zonder daar ooit in te slagen. Dat lijkt me een mooi doel. Want het moment dat je je dromen bereikt, dood je ze ook.

Als ik als tienjarige deze antwoorden van Moussa had gelezen in mijn vriendschapsboekje, zou ik sowieso hebben gehoopt dat hij tijdens de speeltijd naar mij zou komen, wij samen op een bankje zouden gaan zitten, en hij me uitvoerig zou vertellen over zijn muzikaal universum. Ik zou hem zeggen dat ik graag naar Hélène Ségara luister. En dan had hij mij geantwoord: “Sorry, niets is beter dan de flow en lyrics van Booba.”

Vandaag ben ik vooral benieuwd wat hij nog in z’n mars heeft. Aangezien hij nog maar een liedje uit heeft, zal hij tijdens onze VICE Party heel wat exclusives moeten brengen. En dat maakt me enkel nieuwsgieriger.

