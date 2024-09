Nardwuar is weer helemaal beter en viert het door DJ Khaled te interviewen

Nardwuar maakt de wereld een mooiere plek, daarom zijn we ook zo blij dat hij weer helemaal gezond is. Nou ja, helemaal… hij klinkt nog een beetje hees, maar dat zal komen omdat de beste man op SXSW is, waar je vanzelfsprekend af en toe hard schreeuwt. Iets minder vanzelfsprekend op dit Texaanse muziekfestijn, is DJ Khaled interviewen, want die was er dit jaar voor de allereerste keer. Nardwuar doet wat hij doet (obscure weetjes en cadeaus uitdelen) en DJ Khaled doet wat hij doet (een gezonde dosis zelfvertrouwen uitstralen en vragen of je begrijpt wat hij bedoelt).

Khaled is uiteraard onder de indruk van Nardwuars onuitputtelijke triviabron, en lijkt oprecht dankbaar voor het gesprek. Tot hij een exemplaar krijgt van het album van Perfect Pussy waar menstruatiebloed in verwerkt zit.

LOL.

“Dit,” zegt DJ Khaled tegen the human serviette, “is het grootste interview dat je ooit gedaan hebt.” Dat zal best, maar die keer dat hij Henry Rollins interviewde is lastig te overtreffen.

