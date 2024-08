Zo ging het eraan toe tijdens het NK Tegenwindfietsen

Acht kilometer afleggen op een herenfiets zonder versnelling terwijl er een storm met windkracht negen over het land raast, dat is geen pretje. Zondag waagden de deelnemers van het NK Tegenwindfietsen zich aan deze beproeving op de Oosterscheldekering in Zeeland. Op het eiland Neeltje Jans was het verzamelpunt. Vanaf daar gingen de deelnemers met de bus naar de start, waar ze een fiets mochten uitzoeken. De banden werden nog eens extra goed opgepompt, en vervolgens vertrok er elke veertig seconden een fietser.

Er was een kotszone – de Eneco Vomit Area, bestaande uit vier vuilnisbakken met een fietsstuur eraan – en een tribune met gordels, zodat je niet wegwaaide als je een kijkje kwam nemen. Helaas werd de ploegentijdrit voortijdig gestopt, omdat er zoveel wind was dat de vrachtwagens de fietsen niet meer van de finish naar de start terug konden brengen. Gelukkig was elke deelnemer tegen die tijd al aan de beurt geweest. Fotograaf David Meulenbeld was erbij en schoot de onderstaande foto’s.