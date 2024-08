Nori-eendenvetmayo

Goed voor: een flinke kom

Benodigdheden

4 norivellen (10 gram in totaal)

150 ml eendenvet (of ganzenvet)

150 ml neutrale olie

1 ei

15 ml milde mosterd

15 ml citroensap plus extra

zeezout en versgemalen peper, naar smaak

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Snijd of knip de norivellen iets kleiner en doe ze in de hakmolen van je staafmixer. Maal het heel fijn, totdat het bijna poeder is.

2. Doe de overige ingrediënten voor de mayo in een hoge mengbeker waar je staafmixer in past. Zet de mixer op de bodem en zet ‘m aan. Beweeg hem langzaam omhoog zodat zich een mayonaise vormt en breng verder op smaak met extra citroensap (dat kan hij wel gebruiken), zout en peper.

3. Schep de mayo in een kommetje en spatel de verpulverde nori erdoorheen.

Recept uit het boek Vet van Bas Robben, uitgeverij: Good Cook. B.V.