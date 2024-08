Dit is schijnbaar het ‘perfecte menselijke lichaam’

Dit is het perfecte menselijke lichaam. Misschien vind je het niks, maar zo ziet een perfect fysiek gestel eruit. Tenminste dat zegt een groep anatomen en special-effectontwerpers.

Alie Roberts is antropoloog en een hoogleraar die zich aan de universiteit van Birmingham bezighoudt met publieke betrokkenheid bij de wetenschap. Het was haar missie om te kijken hoe het menselijk lichaam verbeterd kon worden door inspiratie te halen uit andere dieren. Het resultaat is een samenraapsel van allerlei wezens. Het is moeilijk om ernaar te kijken, maar het alienachtige wezen zie hier:

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 10, 2018

Roberts wilde samen met een groep special-effect-pro’s, waaronder virtueel beeldhouwer Scott Eaton en SFX-modeller Sangeet Prabhaker, iets doen aan alle zwakke plekken van onze soort door flink leentjebuur te spelen in het dierenrijk. De ‘perfecte’ mens krijgt haar krachtige benen van een emu, een reptielachtige huid, gigantische oren en ogen, en gigantische drietenige voeten. Er is flink wat fantasie nodig om dit nog een mens te noemen.

Oh, en een griezelig klein babyhoofdje tuurt onnozel uit kangoeroebuidel op de buik van deze nieuwe mens

Het team onthulde de Frankenvrouw aan Roberts en een klein publiek in het London Science Museum voor het BBC-programma Can Science Make Me Perfect? Het publiek reageerde met gegil, geforceerd gebulder en wat ongemakkelijk geglimlach. Niemand wilde zeggen dat ze dat ding walgelijk vonden, maar hun ongemak was duidelijk aan hun gezichten af te lezen. Het lijkt wel of dat wezen rechtstreeks uit The Island of Dr. Moreau komt.

Het meest bizarre aan dit nieuwe, verbeterde lichaam zijn niet eens die gigantische oogballen of puntige oren, of emu-achtige benen, maar dat verdomde babyhoofd dat uit haar buidel gluurt. Dus ik denk dat dat betekent dat bij de perfecte mens baby’s zo groot als een jelly bean zijn als geboren worden – maatje kangeroejong en niet groter. En als ze eenmaal ter wereld zijn gekomen, kruipen ze met hun kleine haarloze lichaampjes naar de buidel van moeder om verder te groeien? Hoe langer je over dit ding nadenkt, hoe vreemder het wordt. Oké ik trek het echt niet meer. De enige woorden die nog door mijn hoofd gaan zijn: kill it with fire.

