Pizza-aardappelen uit de oven

Porties: 6-8

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 uur 45 minuten

Benodigdheden

1 kg tomaten, zaden verwijderd en grof gehakt

2 witte uien, 1 fijngesneden, 1 dun gesneden in ringen

75 ml olijfolie

1 kg Idaho-aardappelen, geschild en dun gesneden in plakken van een halve centimeter

gedroogde oregano

680 gram provolonekaas, fijngesneden

Recept

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit 3 eetlepels olijfolie op middelhoog vuur in een middelgrote koekenpan. Voeg de blokjes ui toe en kook tot ze zacht zijn, ongeveer 3 minuten. Roer de tomaten, zout en peper er doorheen en kook tot het zacht is maar nog steeds klonterig is, ongeveer 6 minuten. Verwijder van het vuur.

2. Druppel 1 eetlepel olijfolie op de bodem van een grote ovenschotel. Verdeel een dunne laag tomaten saus op de bodem, gevolgd door een laag aardappelen. Besprenkel met zout en peper. Doe daar wat dungesneden uien op en bestrooi met wat oregano en provolone. Ga verder met het maken van laagjes, en zorg dat de laatste laag een laag kaas is. Druppel de resterende tomatensaus er overheen. Je zou ongeveer 3 lagen aardappelen moeten hebben.

3. Bedek met aluminiumfolie en bak ongeveer 1 uur. Haal de aluminiumfolie er af en bak tot de kaas smelt en goudbruin wordt, ongeveer 25 minuten.