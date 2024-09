Pizza met restjespesto

Porties: 5

Voorbereiden: 30 minuten

Videos by VICE

Totaal: 48 uur

Ingrediënten

voor het deeg:

1 g verse gist

900 g bloem, plus wat extra voor het bestuiven van je werkblad

24 g zout

voor de tomatensaus:

800 g gepelde tomaten

suiker, naar smaak

zout, naar smaak

voor de wortelloofpesto:

250 g groen van een bos wortels

125 ml olijfolie

250 g gerooste zonnebloempitten

zout en versgemalen peper, naar smaak

voor de mosterdbladpesto:

250 g Chinees mosterdblad

125 ml olijfolie

vers citroensap, naar smaak

zout en versgemalen peper, naar smaak

voor op de pizza:

verse mozzarella (of andere kaas die je nog in je koelkast hebt liggen)

geroosterde wortels

schijfjes citroen

plakjes mortadella

plakjes bacon of ander spek

en alles wat je hartje verder nog begeert!

Bereidingswijze

1. Maak het deeg door de gist in de kom van een standmixer te mengen met 570 ml water op 46 °C. Laat de gist borrelen tot het schuim is, dit duurt ongeveer 10 minuten.

2. Doe de bloem en het zout erbij en mix 5 minuten op laag tempo. Laat het deeg 20 minuten rusten, verhoog de mixersnelheid dan en kneed het deeg daarna nog 5 minuten.

3. Verplaats het deeg naar een grotere kom en dek de kom af met plastic folie. Laat het deeg op kamertemperatuur rijzen tot het verdubbelt in grootte en tegen het plastic aankomt. Dit duurt ongeveer 2,5 uur.

4. Stomp het deeg zodat alle lucht eruit gaat, bedek het opnieuw en zet het nu 24 uur in de koelkast.

5. Verdeel het deeg de volgende dag in 5 balletjes van 250 gram en kneed ze goed stevig.

6. Leg de deegballetjes op een ingevette bakplaat en verdeel ze met genoeg ruimte ertussen. Zet de bakplaat afgedekt met folie nog 24 uur in de koelkast.

7. Leg een pizzasteen in je oven en verwarm de oven tot 260 °C.

8. Maak de tomatensaus: doe de tomaten in een blender of maal ze fijn met de hand. Breng de saus op smaak met zout en suiker.

9. Maak de pesto van wortelloof door alle ingrediënten in een keukenmachine of handmixer te doen. Breng op smaak met zout en peper.

10. Doe hetzelfde met de mosterdbladpesto.

11. Om de pizzabodems te maken, rol je elk deegballetje op een met bloem bestoven werkblad uit tot een ronde bodem. Bedek het deeg met een pesto naar keuze, of met tomatensaus. Gooi er daarna nog alles bovenop op wat je lekker vindt. Bak de pizza in de oven tot de kaas bubbelt en de korst goudbruin is, in ongeveer 5 minuten.