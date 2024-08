Dit is hoe de polen van de zon er ongeveer uitzien

Dankzij het werk van de slimme wetenschappers van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) weten we nu hoe de polen van de zon er ongeveer uitzien. De enige satelliet die lang die polen is gestuurd, is de Ulysses in het midden van de jaren 90. Alleen had dat ruimtevaartuig geen instrumenten om de polen in beeld te brengen.

Op de beelden die maandag door ESA zijn gedeeld, is bij benadering te zien hoe het er in het echt uitziet. De onderzoekers hebben deze beelden geëxtrapoleerd uit de data van Proba-2 satelliet. En dat is, naar het schijnt, een ongelofelijk pleuriswerk om voor elkaar te krijgen. Het duurde maanden, en waren tientallen verschillende versies van de beelden voor nodig. Hier is een compleet resultaat:

Videos by VICE

Beeld: ESA/Koninklijk Observatorium België

Kennis over de zonnepolen is cruciaal voor nieuw onderzoek naar fenomenen die we nog niet goed begrijpen, zoals zonnevlekken. Dat zijn plekken op de zon die donkerder en koeler zijn dan de rest van het oppervlak.

De artificiële beelden van de ESA zullen de komende maanden nog beter worden, maar we moeten nog wachten tot de Solar Orbiter-missie van ESA in 2020 langs de zon vliegt, om eerstehands beelden van de polen te zien.