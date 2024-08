Protest in Spanje nadat de ‘Wolf Pack’ is vrijgesproken van groepsverkrachting

Een Spaanse rechtbank heeft een controversieel besluit genomen door vijf mannen vrij te spreken die beschuldigd werden van groepsverkrachting van een 18-jarige vrouw tijdens de stierenrennen in Pamplona.

De rechters die de ‘Wolf Pack’-zaak – vernoemd naar de whatsappgroep van de mannen – voorzaten, hebben de verdachten vrijgesproken van verkrachting, en zijn het eens met de eerder vastgestelde straf voor ‘aanranding’. Onmiddellijk na de uitspraak broken er protesten uit door heel Spanje, en de zaak zal nu naar het hooggerechtshof gaan.



In 2016 ontmoetten de vijf mannen de vrouw op straat in Pamplona, namen haar mee naar een kelder en hadden daar onbeschermde seks met haar, wat ze ook nog filmden. De beelden deelden ze met elkaar in de groepschat. Je ziet op die beelden dat het slachtoffer niet kan bewegen en haar ogen gesloten houdt: “Ik wilde dat het zo snel mogelijk over was,” verklaart ze later in de rechtszaal.

In november 2017 deed Broadly ook verslag van de zaak, en de details waren vreselijk om te lezen. Voorafgaand aan het geweld spraken de mannen – waaronder een politieagent – al met elkaar over het verkrachten van vrouwen, en over het aanschaffen van date-rape-drugs en touwen. “We zullen alles verkrachten wat we tegenkomen,” schreef een van de mannen.

Op de rechtszaak kwam zowel vanuit Spanje zelf als vanuit andere landen veel kritiek. De rechter die de zaak voorzat stond een rapport van een privé-detective toe als bewijs, waarin het slachtoffer was geobserveerd. Advocaten van de vijf mannen beargumenteerden dat de vrouw niet getraumatiseerd zou zijn en toestemming had gegeven voor de seks, omdat ze vrolijke berichtjes op social media plaatste na de aanval, en omdat ze op vakantie ging. Later werd het verslag van de detective toch ingetrokken als bewijs.

“Er is duidelijk sprake van een groepsverkrachting van een weerloze vrouw,” zei feminist en wetenschapper Laura Nuño Gómez eerder tegen Broadly. “Uit de gesprekken in hun groepschat wordt ook duidelijk dat deze mannen vrouwen niet zien als mensen, maar als seksuele objecten om te misbruiken.”

Door de recente uitspraak wordt wederom duidelijk dat Spaanse wetgeving rondom verkrachting nog te wensen over laat. Onder de huidige wetgeving is er pas sprake van verkrachting als er bewijs is van geweld of intimidatie. Ook al waren de rechters het erover eens dat het slachtoffer niet instemde met de seks, ze vonden ook dat er geen bewijs te zien was van geweld of intimidatie waardoor ze gedwongen werd.

Vrouwenrechtenactivisten vinden dat er een wet moet komen die gebaseerd is op consent, zodat toekomstige slachtoffers beschermd kunnen worden door de rechterlijke macht. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft al beloofd om een nieuwe wet in te voeren over seksueel consent, en een comité van experts is aangesteld om het Spaanse wetboek van strafrecht over seksueel geweld te hervormen.