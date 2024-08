Deze putjesschepper wordt stinkend rijk in het riool

Als ik vroeger op school niet op zat te letten, zei de leraar weleens dat ik beter met school kon stoppen en putjesschepper kon worden. Toch bestaat de klassieke putjesschepper – iemand die het gat leegde waar iedereen zijn behoefte in deed toen er nog geen riool was – al lang niet meer in Nederland. Wel zijn er natuurlijk loodgieters, rioolmedewerkers en puttenexperts die regelmatig tot hun laarzen in de kak staan.

Omdat ik benieuwd was hoe dat is, en of zo’n moderne putjesschepper eigenlijk een beetje aardig verdient, belde ik Michel van Buul (46). Michel begon zijn loopbaan als allround rioolmedewerker, zoog een tijdje straatputten leeg en besloot vervolgens om voor zichzelf te beginnen als riool- en puttenexpert. Wat bleek? Ik had behoorlijk rijk kunnen worden als ik naar mijn leraar had geluisterd. Bovendien is het volgens Michel ook nog eens ontzettend leuk werk.

VICE: Hoi Michel, wilde je altijd al putjesschepper worden?

Michel van Buul: Nee, het is gewoon zo gelopen. Ik ben op mijn zeventiende met school gestopt omdat ik er niks aan vond. Na het vmbo heb ik één jaar iets administratiefs gedaan op mbo-niveau, en toen besloten dat ik iets met mijn handen wilde doen. Daarom ging ik vakkenvullen bij een groothandel. Op een gegeven moment had ik daarvoor een heftruck-diploma nodig, en toen ik dat diploma eenmaal had, zag ik dat ze ergens anders mensen zochten met zo’n diploma. Dat bedrijf deed ook in rioolbuizen, dus toen stond ik al met één been in mijn toekomstige vakgebied. Niet veel later zocht een klant van dat bedrijf een rioolmedewerker.

En toen was je putjesschepper?

Ja. Nou ja, als je een putjesschepper definieert als iemand die zich net als de klassieke putjesschepper bezighoudt met uitwerpselen. Ik heb bijna tien jaar voor hem riolen ontstopt, tot ik in 2010 overstapte naar een andere werkgever. Hoewel ontstoppingswerk mijn passie is, heb ik daar echt straatputten leeggezogen. Ik reed in een kleine zuigwagen rond, op zoek naar putten. Maar omdat ik het riool miste, ben ik na een tijdje voor mezelf begonnen. Met mijn bedrijf Aquadrain Rioolbeheer doe ik naast ontstoppingswerk eigenlijk alles wat met het riool te maken heeft, in en rondom het huis.



Met wat voor dingen zit het riool verstopt?

Oh, van alles: hard geworden vet, tampons of soms een te grote drol. Met een veermachine ontstop ik de boel, zodat het weer doorloopt. Hoewel ik ook echt putten heb leeggeschept, voel ik mezelf meer putjesschepper als ik bezig ben met rioolwerk.



Klinkt best smerig, maar dat vind je niet erg?

Als ik tijdens een klus heel vies word, ga ik thuis douchen voordat ik naar de volgende klant ga. Ook let ik altijd op of er poep aan mijn schoenen zit voordat ik ergens naar binnen ga. Zo zorg ik voor een goed voorkomen. Verder raakte ik snel gewend aan de smerigheid van het riool. Ik wist van tevoren dat ik met pies en poep te maken zou krijgen, dus daar ben je op ingesteld. Alleen met de geur van urinoirs heb ik weleens moeite – die blijft vaak nog twee dagen in mijn bus hangen. Voor de rest had ik grappig genoeg meer moeite met het verschonen van de poepluiers van mijn kinderen dan met werken in het riool. Die luiers vond ik echt te goor voor woorden.

Wat vind je ervan dat putjesschepper volgens sommige mensen een baan met weinig aanzien is?

Als mensen er flauw over doen, lach ik en zeg ik: “Wacht maar tot je een probleem hebt met je riool.” Het is een belangrijk beroep. Ik moet wel zeggen dat als ik op een verjaardag ben en iemand naar mijn beroep vraagt, ik mezelf bewust geen putjesschepper noem, maar rioloog. Dat klinkt belangrijker en mooier.

Heb je een passie voor riolen?

Mijn klanten hebben een probleem, en daar help ik ze mee. Dat vind ik mooi. Omdat ik het al zo lang doe, kan ik het nu supersnel. Dat is gaaf om te merken: je kan het steeds sneller en je maakt mensen blij.

Hoe kom je eigenlijk aan klanten?

Ik haal veel werk via Werkspot binnen. Toen ik begon met mijn eigen bedrijf, heb ik me verdiept in hoe andere putjesscheppers opdrachten binnenhalen. Ik zag dat veel van hen een bedrag per uur vragen. Dat betekent dat je als klant nooit weet wat het uiteindelijk gaat kosten, en daarom kan je op flinke bedragen uitkomen. Om dat te voorkomen heb ik een vast tarief. Daarnaast vertel ik je van tevoren precies wat ik ga doen, en wat ik denk dat het probleem is. Zo onderscheid ik me op de markt. Dat moet ook wel, want er is veel concurrentie.

Wat reken je klanten voor een klus?

Het ligt er een beetje aan hoe ver ik moet rijden. Ik reken in Zeewolde, waar ik woon, honderd euro inclusief btw voor een klus. In Amsterdam reken ik 120 euro inclusief btw. Ik ben niet altijd de goedkoopste, maar ik geef twee maanden garantie en je weet van tevoren waar je aan begint. Je komt niet voor verrassingen te staan. Bijna alle klanten rekenen ter plaatse af.



Hoeveel verdien je per maand?

Dat hangt van de hoeveelheid klanten af, maar ik verdien ruim 400 euro per dag en ik werk vijf dagen per week. Al met al kom ik uit op een omzet van zo’n 10.000 euro per maand. Niet slecht voor een putjesschepper, al zeg ik het zelf.

Heb je veel onkosten?

Toen ik begon, heb ik een ontstoppingsmachine voor duizend euro moeten aanschaffen. Voor de rest had ik een auto nodig. Het gereedschap dat je nodig hebt voor dit werk had ik al. Laatst heb ik van een collega een extra machine gekregen omdat hij stopte met het werk. Daar heb ik hem een dagje voor helpen verhuizen. Dus nu heb ik twee goede machines, dat is wel handig.

Wat is de gekste klus die je ooit hebt gehad?

Ik maak natuurlijk weleens mee dat alles naar boven komt bij een wc. Dat is niet altijd even fris. Maar het gekste wat ik heb meegemaakt, was bij een bedrijf in Zeewolde dat me inhuurde omdat ze een verstopping hadden. Toen ik de ontstopping probeerde te verhelpen, bleek dat hun riool niet was aangesloten op het gemeenteriool. Het bedrijf had daar niet over gecommuniceerd met de gemeente. Het kantoorpand was al een paar maanden in gebruik en hun zeventig meter lange leiding zat vol pis en poep, dat nergens heen kon. Dan heb je het over een buis met een omtrek van 12,5 centimeter. Ik heb het gewoon de grond in laten lopen en er zand overheen gegooid. Je kan er niet veel anders mee. Vervolgens heb ik hun riool aangesloten op dat van de gemeente.

Raad je anderen aan om putjesschepper te worden?

Jazeker. Het betaalt goed en je kan met je handen werken. Ook maak je veel mensen blij en heb je altijd een goed gevoel als er weer een klus geklaard is.

Bedankt, Michel.