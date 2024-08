We vroegen queers of ze zich soms ‘niet queer genoeg’ voelen

Vorige week postte ik op Instagram dat queer zijn mijn leven heeft verrijkt. Ik kreeg daarna meerdere berichten met de vraag hoe ik dat kon zeggen terwijl ik een (hetero)vriend heb. Meteen bekroop me de vraag waar ik de afgelopen jaren vaker mee worstel: ben ik wel queer genoeg? Vooral sinds ik een relatie heb met een hetero-man, vind ik dat moeilijk. Biseksualiteit wordt nog steeds vaak niet (h)erkend en er heersen veel stigma’s rondom de derde letter in het lhbti-rijtje. Maar niet alleen bi’s kunnen last hebben van dit gevoel. Het queer imposter syndrome, bang zijn dat je je niet queer genoeg gedraagt, is iets waar meerdere mensen uit de lhbti-gemeenschap last van hebben.

Afgelopen zaterdag was de Canal Parade in Amsterdam na enkele jaren weer terug. Ik ging de straat op en vroeg mede-queers of zij zich soms ook ‘niet queer genoeg’ voelen.

Molly (26)

VICE: Hi Molly, jij ziet er blij uit!

Molly: Ja, dat ben ik ook! Ik kom uit Texas en ben hier speciaal voor Pride. Het is fucking epic om hier nu te zijn, in een van de gayste steden ter wereld. Dat is toch geweldig?

Wat is het queerste dat je ooit hebt gedaan?

Met random vrouwen zoenen en vrouwen op date vragen. Vorige week heb ik iemand ontmoet via de app Her. Ik heb haar op date gevraagd en volgende week neem ik haar mee op een picknick.

Heb je weleens last van het queer imposter syndrome?

O mijn god, totaal! Vooral omdat ik mijn hele leven met mannen heb gedatet. Ik ben vorig jaar pas begonnen met vrouwen te daten, terwijl ik dat al mijn hele leven wilde, maar ik was nog niet helemaal uit de kast. In het begin voelde ik me tijdens het daten een nep-queer, omdat ik nog geen seksuele ervaring had gehad met vrouwen. Nu ik wel seks heb gehad, voelt het echt, alsof het nu legitiem is dat ik mezelf zo noem.

Op wat voor moment voel je je het meest queer?

Op dit moment, check mijn outfit, en gisteravond toen ik met een random meisje zoende. Sowieso wordt dat gevoel met de dag sterker en I love it.

Op wat voor momenten is dat gevoel minder?

Op een normale doordeweekse dag. Dan kleed ik me stereotype feminien, met jurkjes of een rokje. Als mensen zeggen dat ik er hetero uit zie, voel ik me rot. Ik ben sinds kort bevriend met een lesbische vrouw. Toen ik haar vertelde dat ik op vrouwen val, zei ze: “Zo zie je er echt niet uit!” Ik was verbaasd en antwoordde: “Nou, jij dan ook niet hoor.”

Max (29) en Max (29), hebben sinds een jaar verkering

VICE: Hoi Max en Max, wat betekent Pride voor jullie?

Max (rechts): Voor mij betekent het heel veel vieren. Vieren dat iedereen zichzelf kan zijn en voor mezelf vieren dat ik al elf jaar uit de kast ben. Ook sta ik stil bij de leuze Pride Is Protest – er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om de acceptatie van de lhbti-community. Ik vind het jammer dat ik de Pride Walk heb gemist, omdat die nog activistischer is van aard dan vandaag.

Max (links): Het is een mooie tijd om zichtbaar te zijn, niet alleen zichtbaarheid in seksualiteit, maar ook in genderidentiteit. Nederland beschouwt zichzelf als een land waar al het werk al gedaan is, maar dat is absoluut niet het geval. Het is goed om daar – zeker ook vandaag – bij stil te staan.

Wanneer voelen jullie je het meest queer?

Max (links): Als ik in een groep ben met gelijkgezinde queers. Dan heerst er een bepaald positief, blij gevoel, waarbij ik weet dat ik mezelf kan zijn.

Max (rechts): Daar sluit ik me bij aan, maar ik voel me ook het meest queer in onze relatie, als we één op één zijn. Dan heb ik het gevoel dat ik volledig mezelf kan zijn, zonder verwachtingen in mijn gender of seksualiteit.

Twijfelen jullie weleens of je wel queer genoeg bent?

Max (rechts): Nee, ik niet. Soms denk ik weleens, bijvoorbeeld vandaag, is het wel spannend genoeg hoe ik eruitzie? Is mijn outfit niet te saai? Maar als ik binnen de community kom, merk ik dat geldt: come as you are and show your true colors. Wat iedereen aantrekt is aan zichzelf.

Max (links): Ik twijfel daar niet per se aan, maar ik kan soms wel denken: steun ik mijn mede-queers of jonge queertjes wel genoeg? Inmiddels heb ik mezelf geaccepteerd en heb ik een fijne relatie, maar ik moet me ervan bewust zijn dat andere mensen misschien nog niet zo ver in dat proces zijn. Daar zou ik me meer voor willen inzetten.

Wat is het allerqueerste dat jullie ooit hebben gedaan?

Max (rechts): Toen ik in New York was, ben ik naar House of Yes geweest – een club in Brooklyn, en echt het paradijs voor lhbti’ers. Ik wilde kijken hoe het is om nog meer een stapje buiten de normativiteit te doen, dus heb mascara opgedaan en een topje aangetrokken. Het klinkt misschien oppervlakkig, want queer zijn draait natuurlijk niet alleen om uiterlijk, maar het voelde heerlijk.

Lotte (33)

VICE: Hoi Lotte, wat zijn jouw Pride-plannen vandaag?

Lotte: Ik ben met een aantal vrienden aan het afspreken en ik sta aan de kade om boten te kijken. Mijn vriendin met wie ik zeven jaar een relatie heb, is twintig weken zwanger. Zij is mee op een boot en op haar shirt staat: “This baby has two moms!”

Gefeliciteerd! Heb je weleens iets gedaan wat je ontzettend queer vindt?

Lotte: Uit de kast komen als transgender en mijn ouders en vrienden vragen of ze een andere voornaamwoord wilden gebruiken. Ik heb geluk met mijn ouders. Ze zijn in de zeventig, komen uit een hele andere generatie. Vooral mijn moeder vond het in het begin lastig, maar het is inmiddels helemaal oké.

Twijfel je er weleens aan of je wel queer genoeg bent?

Sommige queer-mensen luisteren heel veel naar bijvoorbeeld Lady Gaga of andere queer- artiesten. Soms als ik niet per se van zo’n artiest houd, denk ik weleens: hoor ik er dan wel bij?

Wanneer voel je je het meest queer? En het minst?

Als ik hand in hand loop met mijn vriendin voelt dat als een statement. In Amsterdam voel ik me redelijk veilig, soms niet in kleine straatjes ofzo, maar over het algemeen wel.

Toch kijken mensen vaak achterom als mijn vriendin en ik voorbijlopen. Soms op een negatieve manier, maar soms voel ik dan juist trots. Dat ondanks alle sociale druk, ik toch ben wie ik ben en daarvoor ga staan. Tijdens Pride voel ik me minder bang om de deur uit te lopen, ik heb niet het gevoel dat ik vandaag door iemand kan worden lastiggevallen. Ik kwam uit de kast in de coronatijd, dus dit is mijn eerste Pride-week dat alles kan.

Het minst voel ik het op mijn werk op kantoor, tijdens saaie Zoom-meetings. Of als ik naar de supermarkt ga en een pak melk koop, voel ik me niet ineens heel queer tijdens het afrekenen.

Happy Pride Lotte!

Ik wil graag nog iets toevoegen en het klinkt heel cliché, maar probeer erachter te komen wie je bent. Je leeft maar één keer, uit de kast komen heeft mij een gelukkiger mens gemaakt. Iedereen zegt ook dat ik er veel gelukkiger uitzie, en dat klopt.

Francesca (27)

VICE: Hallo Francesca, waar draait Pride voor jou om?

Francesca: Liefde, vrijheid en me comfortabel voelen. Als ik om me heen kijk zie ik mensen op wie ik lijk en iedereen ziet er even vrij uit als ik. En ik ben extra trots op mijn queer-vrienden als ik vandaag naar hen kijk.

Herken je het gevoel dat je twijfelt aan of je wel queer genoeg bent?

Nee, dat heb ik nooit. Ik hou van vrouwen in elke vorm, dat is al sinds ik kind ben. Ik ben elke dag queer en ben dat altijd geweest. Dat is geen geheim, kijk hoe ik eruitzie!

Wat fijn!

Op mijn werk of in de publieke ruimte voel ik me weleens minder zo, maar dat komt dan door hoe de buitenwereld mij ziet. Ik ben een vrouw van kleur én queer – die combinatie kan soms een beetje gevaarlijk zijn. Dat is soms niet gemakkelijk, of zelfs doodvermoeiend.

Uit ervaring weet ik dat het soms moeilijk is om jezelf te accepteren als queer-persoon, maar ben je liever jezelf, of altijd verdrietig omdat je niet jezelf bent? Ik heb een hele lange tijd gehad dat ik niet trots was op mezelf, dat ik mezelf niet accepteerde. Nu ik mezelf als queer-vrouw omarm, ben ik blij als nooit tevoren. Omdat ik eindelijk vrij ben.

Tot slot: wat was het queerste moment uit je leven?

Toen ik drie vrouwen tegelijkertijd zoende. Dat heb ik vandaag nog niet gedaan, maar ik ga kijken wat ik kan regelen vandaag. Vandaag is the gay of the gayer of the gayest dag van het jaar, dus meer dan drie keer zoenen gaat sowieso gebeuren.

Leon (33)

VICE: Hey Leon, hoe is jouw Pride?

Leon: Ik woon in Berlijn en zie duidelijk een verschil met hier in Amsterdam. De Berlijnse Pride is activistischer, het is meer een demonstratie. Het is minder een groot stadsspektakel. Ik vind het allebei krachtig. We zouden het hele jaar mogen zijn wie we willen zijn, maar het is krachtig dat we tijdens Pride als collectief dat statement maken. Soms zou ik willen dat het in Amsterdam minder commercieel is, soms ben ik moe van de regenboogvlaggen als het om pinkwashing gaat. Dat bedrijven alleen tijdens Pride een vlag ophangen.

Wanneer voel jij je echt helemaal queer?

Iedere dag. Het is onderdeel van wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Ik kijk met een kritische blik naar de wereld, naar bepaalde machtsstructuren. Niet alleen in mijn privéleven, maar ook in de kunstwereld waarin ik werk, doe ik dat vanuit een queer-perspectief. Soms vind ik het niet leuk om als ‘de ander’ te worden gezien. Tijdens een kerstdiner met allemaal hetero’s krijg ik weleens de vraag of ik top of bottom ben. Dat vind ik een inbreuk op mijn privacy, ik ben geen vraag-object. Dan denk ik altijd: hou je bek meid, ik vraag ook niet zomaar naar het seksleven van jou als hetero.

Twijfel je weleens of je jezelf wel queer genoeg vindt?

Nee, want wanneer ben je queer genoeg? Ik voel me nooit niet queer – alleen soms moet ik het verbergen. Als ik met mijn vriend op reis ben, kunnen we soms niet hand in hand lopen, dan moet ik me anders uiten dan in Berlijn of hier.

Wat is het allerqueerste dat je ooit hebt gedaan?

Lachend: Ik moet aan heel heftig seksverhaal denken, omdat het tegen alle heteronormatieve maatschappelijke regels inging, maar ik treed niet in details.