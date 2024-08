De ongeschreven regels van het nieuwe datingtijdperk

Er zijn nogal wat verschillen tussen daten via apps of met mensen die je in het echte leven hebt ontmoet. Iemand leren kennen via Tinder, Happn of Bumble brengt een hele andere dynamiek met zich mee: je weet van tevoren nooit helemaal of je beeld van diegene klopt, en het hele feit dat je die app op je telefoon hebt zitten verraadt ook al dat je ergens actief naar op zoek bent – of het nou een romantische relatie is of een middelmatige neukpartij. En dat levert toch net even een andere sfeer op dan wanneer je gewoon even wat gaat drinken met iemand die je laatst op een verjaardag hebt ontmoet.



En bij een andere dynamiek komen ook andere ongeschreven regels kijken. We spraken een handjevol mensen die datingapps hebben gebruikt over daten anno 2019, een tijd waarin er een hoop moois kan ontstaan door alleen maar op het juiste moment naar rechts te swipen. Aan de hand van hun antwoorden stelden we een aantal nieuwe datingregels op.

1. Er bestaat niet zoiets als een vierde date

Toen Tom en ik onze derde date hadden gehad, zei ik tegen hem dat we een relatie zouden hebben als we elkaar daarna nog een keer zouden zien. “Dat zijn de regels,” zei ik. “Er bestaat niet zoiets als een vierde date.” Hij kon er wel om lachen, en stemde ermee in om mijn vriendje te zijn.

De regel dat je de vierde date eigenlijk geen date meer mag noemen kent natuurlijk zat uitzonderingen, maar het punt is niet dat je een serieuze toezegging moet doen op date vier. Het gaat erom dat je tegen de vierde date echt wel weet of je de andere persoon leuk vindt en je door wilt gaan – of je nou op korte termijn zijn of haar ouders wil ontmoeten of het voorlopig sporadisch wil houden. Je kunt het gewoon uitmaken als het niet werkt. Je kunt ook nog met andere mensen naar bed gaan als jullie dat willen. Maar geef gewoon toe: dit ding met deze persoon, die je elk weekend naakt ziet, betekent iets.

“Ik heb altijd gezegd dat er niet zoiets bestaat als een derde date, maar daar ben ik op teruggekomen in het Tindertijdperk,” vertelt Ross me. Ross en zijn vriendin benoemden het ook op de vierde date. Hij vroeg haar: “Ik check het even, maar nu zijn we exclusief toch?” Regels of niet – je moet nooit zomaar iets aannemen. Zij zei later tegen hem dat ze verrast was door zijn directheid, maar vond het fijn dat ze eindelijk wist hoe hij erover dacht. “Ze vroeg zich daarna niet meer af of het alleen om de seks ging.”

2. Er bestaat niet zoiets als ‘hard to get’

Als je iemand op je werk of je studie leuk vindt, werkt dit misschien nog steeds prima. Dat de persoon op wie je een oogje hebt elke dag in hetzelfde gebouw zit, en jij een mysterieuze, erotische atmosfeer om je heen creëert door je mooiste kleding aan te trekken en diegene vervolgens straal negeert. Maar online komt zoiets over alsof je echt niet geïnteresseerd bent. Als je doet alsof de ander je volledig koud laat is dat helemaal prima, maar hoef je er niet van uit te gaan dat diegene nog moeite in je gaat steken. Voor jou tientallen anderen die hij of zij naar rechts kan swipen.

3. Hoe vaak jullie praten en bij elkaar zijn heeft geen invloed op wat jullie precies ‘hebben’

Jaren geleden, nadat ik een man vijf maanden lang een paar keer per week had gezien, durfde ik wel te opperen dat hij heel misschien wel mijn vriendje was. Hij vertelde me luid en duidelijk dat dat niet het geval was, waarna ik verward achterbleef. Als dit geen relatie was, wat dan wel? Om de ongemakkelijkheid te verdrijven gingen we maar met elkaar naar bed, en daarna heb ik het er nooit meer over gehad. Nu is het uit, al weet ik dus niet of het ooit wel aan is geweest.

Martha* nam aan dat ze een relatie had toen ze allebei hun Tinder hadden verwijderd, maar realiseerde zich daarna al snel dat ze iets te vroeg had gejuicht. “Hij zei constant tegen vrouwen dat ze knap waren, hij was ook gewoon met anderen bezig,” zegt ze.

Ze vond het verwarrend. Ze spraken elke dag en hielpen elkaar met problemen, maar ze durfde haar spullen niet bij hem thuis te laten. Toen Martha na drieënhalf jaar een ultimatum had gesteld gaven ze het toch een naam. “We waren allebei doodsbang,” zegt ze. “Ik omdat ik misschien weer de verkeerde gast had uitgekozen, hij omdat ik al kinderen had.” Toch pakte het uiteindelijk goed uit.

Seks kan zelfs een hulpmiddel zijn om over dingen te praten. Jane en haar huidige vriendje hintten ook al een tijdje naar de vraag of ze wat hadden – maar alleen via whatsappjes, nooit face-to-face. “Pas toen we seks begonnen te hebben durfde hij het echt te vragen,” zegt ze. “Hij zat nog steeds in me, toen hij vroeg: “Ben jij nu mijn vriendin?”

4. Weet wanneer je welke berichten stuurt

Ik ben een gesprek op een dating-app weleens begonnen met: “We hebben allebei een druk leven, dus laten we voordat we hier veel tijd in steken het eerst even hebben over waar we allebei op afknappen.” Sommige mensen vinden dat raar, wat ik prima vind, want dan hadden we toch geen klik gehad.

Iedereen beoordeelt op basis van iets anders. Misschien spelen politieke voorkeuren voor jou een hele grote rol, of gaan de alarmbellen bij je rinkelen als diegene extreem negatief is over zijn of haar ex. Of misschien gebruiken ze zinnen die je niet kunt uitstaan, zoals: “Ik neem mezelf niet zo serieus.” Dat is meestal codetaal voor: “Ik praat niet graag over mijn gevoelens.”

Ed* beoordeelt het liefst op basis van of het klikt in bed. “Ik denk dat je houding ten opzichte van seks ook iets zegt over je persoonlijkheid. Het is maar seks, toch? Laten we gewoon neuken en kijken of het werkt. Anders heb je misschien vijf dates, krijg je gevoelens voor iemand en realiseer je je dan dat de seks nooit gaat werken.”

Als je er redelijk zeker van bent dat iemand een leuk gezelschap is om een drankje mee te drinken, is het ook prima om elkaar vanaf dat moment geen berichtjes meer te sturen. Omdat je nog wel iets te bespreken moet hebben, maar vooral omdat het behoorlijk jammer is als je online al jullie levensverhalen hebt uitgewisseld en er vervolgens achter komt dat diegene in levende lijve minder uitstraling heeft dan een natgeregende baksteen.

“Het is met tekstberichtjes makkelijk om uit je woorden te komen,” zegt Kav, die in het berichtjesstadium “intens contact” had met iemand met wie ze helemaal niet bleek op te kunnen schieten toen ze elkaar uiteindelijk ontmoetten. Emma* is het daarmee eens: “Iemand kan op WhatsApp fantastisch zijn, maar dat hoeft niet te beteken dat er een vonk is als je elkaar ontmoet. Ik hou er niet van om te enthousiast te worden. Nu zeg ik altijd dat ik graag verder wil praten op een date.”

We kunnen in het huidige datelandschap uiteindelijk alles doen wat we zelf willen. En er mogen dan dingen veranderd zijn, maar een ding blijft altijd hetzelfde: als jullie niet met elkaar klikken, gaat het niet werken. Dus kom daar zo snel mogelijk achter, zodat je verder kunt gaan met je leven en iemand kunt vinden die wél dezelfde dingen wil als jij.

* Namen zijn wegens privacyredenen veranderd

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.