Deze Rietveld-student brengt de meest nutteloze superkrachten tot leven

Discussies op internet zijn vaak vermoeiend, maar soms zijn ze juist heel fijn. Discussies over dingen die er eigenlijk totaal niet toe doen, bijvoorbeeld, zoals superkrachten die weliswaar leuk klinken, maar die je verder helemaal nergens voor nodig hebt.



Op Reddit beginnen talloze threads met de vraag: “Wat is de meest nutteloze superkracht?” De in Amsterdam woonachtige ontwerper Dominica Chen plukte er een paar voorstellen uit en bouwde ze na. “Sommige mensen kijken er aandachtig naar en vragen zich af wat het nut is van deze voorwerpen, maar ze hebben helemaal geen nut. Het punt is dat ze geen punt hebben.”

Met een van Chens ontwerpen kan een superheld elke tien dagen een wattenbolletje uit zijn of haar hand schieten. Een digitale klok telt de uren, minuten en seconden af tot er weer een balletje geschoten kan worden. Misschien handig om iemand mee te plagen, een goede timing is alleen wel een vereiste.

Met deze superkracht kan je tien keer zo snel stof verzamelen.

Superpower Studio is het afstudeerproject van Chen. Ze komt net van de Gerrit Rietveld Academie, waar ze design studeerde. “Mensen denken dat design praktisch moet zijn, maar ik geloof dat plezier brengen ook belangrijk is. Ik wil dat mensen even kunnen relaxen en glimlachen.”



Soms is het moeilijk vast te stellen of een superkracht wel of geen nut heeft. Gelukkig is er een site waar de nutteloosheid van een superkracht wordt voorgelegd aan het publiek. Een populaire superkracht is “het vermogen om elektrische schuifdeuren wat eerder te openen dan normaal.” Chen zag het als haar taak om dit te realiseren. “Ga je naar de Albert Heijn, hou dan dit voorwerp voor je en strek het uit. De sensoren pikken het eerder op dan jouw lichaam, dus de deuren schuiven ongeveer een halve seconde eerder open. En die veer aan het uiteinde is gewoon een grappig detail.”

Met deze superkracht kan je automatische schuifdeuren een halve seconde eerder openen.

Als ze zelf een superkracht kon kiezen om tot leven te brengen, dan zou ze met haar gedachten huisvliegen willen kunnen beheersen. “Ik houd me veel bezig met alledaagse dingen, want die kunnen al heel grappig zijn. Ik hoop dat ik met mijn werk de kijker even kan afleiden van de grote problemen in de wereld.”

Met deze superkracht kan je met slakken praten, zonder dat ze je verstaan.