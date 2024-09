Deze sekswerker zou pedofielen lokken met haar bewerkte foto’s

Afgelopen juni zat de Amerikaanse tiktokker Bekah Day door Reddit te scrollen, omdat ze op zoek was naar naar nieuwe content. Ze zag steeds dezelfde foto terugkomen, een splitscreen met twee verschillende vrouwen: de ene leek een tiener, de andere ergens in de twintig of dertig.

Ze raakte nieuwsgierig en vond de instagrampagina van een van de twee vrouwen: @coconutkitty143. Toen Day de oudere foto’s bekeek, realiseerde ze zich iets: de twee vrouwen waren eigenlijk één en dezelfde, maar op sommige foto’s zo bewerkt dat ze er veel jonger uitzag. Op de meeste foto’s stond ze in bikini of lingerie, en ze leek net veertien.

“Dat leek me toch niet helemaal in de haak,” zegt Day aan de telefoon. Ze maakte een video waarin ze Coconut Kitty aan de schandpaal nagelde, en zei dat het een gevalletje “paedo-baiting” was. De video is inmiddels miljoenen keren bekeken en ook op Vox besproken. Volgens hen was het exemplarisch voor het “catfish-probleem” van TikTok.

Coconut Kitty, die in werkelijkheid Diana Deets heet, hoorde pas dagen later dat Day dit had gedaan, toen ze een berichtje kreeg van haar ex-man. “Hij zei dat mensen slechte dingen over me zeiden,” vertelt ze. “Ik heb er niet eens naar gekeken en zei dat hij het maar moest negeren.” Deets zegt dat ze eerder al van soortgelijke dingen is beschuldigd, onder anderen door de Italiaanse youtuber Ready to Glare, en een dikke huid heeft ontwikkeld om met dit soort kritiek om te gaan.

Maar toen mensen haar de link maar bleven toesturen, ging ze overstag en besloot ze het filmpje toch te bekijken. “Toen ik de video zag had-ie al een miljoen views,” zegt ze. “Ik had zoiets van: waaat?”

Wat haar nog het meest pijn deed was de bewering dat ze pedofielen aan zou willen trekken. Het werd nog erger toen anti-porno-activist Kate J Oseen haar er zelfs van beschuldigde dat ze jonge kinderen zou manipuleren.

“Dat is het ergste waar je van beschuldigd kan worden en staat totaal haaks op wie ik ben en waar ik me hard voor maak,” zegt Deets, die stellig ontkent dat ze ooit een publiek wilde aanspreken dat zich aangetrokken voelt tot minderjarige meisjes.

Deets, die op OnlyFans naaktcontent en erotische verhalen deelt onder de naam Coconut Kitty, zegt dat het feit dat ze aan het begin van haar feed foto’s heeft laten staan die níét bewerkt zijn, juist bewijst dat ze nooit iemand voor de gek heeft willen houden. Ook benadrukt ze dat @coconutkitty143 als fictief verzinsel moet worden opgevat.

Deets naast Coconut Kitty. Foto: @coconutkitty143.

“Ik ben een kunstenaar,” zegt ze. “Ik heb jarenlang geschilderd en was het zat dat mensen me herkenden van mijn sekswerk. Dus toen besloot ik een personage te creëren dat gebaseerd is op Japanse anime, of Disney-personages als Ariel of prinses Jasmine” – allemaal personages die er heel jong uitzien, met kindergezichten en onrealistische lichamen.

De video leidde tot veel discussie. Was Deets fout bezig? “Dit gaat verder dan dat je een fantasie tot leven brengt; dit is gevaarlijke content,” aldus een reactie onder de post. “Hoe kun je nog met een gerust hart slapen als je weet dat je pedofilie promoot?” schreef iemand anders onder een eerdere instagrampost van Deets.

Het is alleen de vraag of dat niet te kort door de bocht is. Want zijn we niet allemaal het product van onze omgeving? Waar ligt de grens precies, en door wie wordt die bepaald? En als er een grote markt bestaat voor dit soort content – waar het met al die views toch wel op lijkt – wie is daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor: de maker of de kijkers?

“Zelf zou ik mezelf niet jonger maken, maar ik begrijp wel waarom sommige anderen het doen,” zegt Catjira, een cosplay-performer die naaktfoto’s en -video’s verkoopt op OnlyFans. Dat komt volgens haar vooral doordat er steeds meer druk is om er jong uit te zien – een druk die volgens haar wordt opgelegd door een mannelijk publiek. “Zij zijn degenen die het willen. Ik begon zelf met cammen toen ik 22 was en er nog veel jonger uitzag. Toen ik ouder werd, verlieten veel mannen me voor nieuwere, jongere cammodellen.”

“Het is een cyclus. Nu ik ouder word heeft een bepaalde groep geen interesse meer, omdat ik er niet meer zo jong uitzie,” vervolgt ze. “Veel vrouwen in mijn positie willen die fans terugkrijgen, omdat ze zich niet realiseren dat er ook mensen zijn die hun echte leeftijd en uiterlijk wél kunnen waarderen.”

Mistress Harley, een findomme en dominatrix, zegt dat het uiteindelijk vooral komt door onze obsessie met jeugdigheid. “Ik heb zelf gigantische neptieten en tattoos, omdat ik er graag zo uitzie,” zegt ze. “Ik heb graag een jeugdig uiterlijk, omdat ik begrijp hoe waardevol dat is in onze maatschappij.”

“Wat mij betreft ga je de grens over als je de wet overtreedt. Fantasie hoort bij sekswerk – sekswerkers zijn niet verantwoordelijker voor hoe mensen hun werk interpreteren dan andere artiesten.”

Ik vraag Deets – die het niet relevant vindt om te zeggen hoe oud ze in werkelijkheid is – of ze ook die druk voelt om er jong uit te zien. “Ik ben opgegroeid met de Kardashians, en alle druk die er voor jonge vrouwen bij komt kijken om er op een bepaalde manier uit te zien,” zegt ze. “Ben ik daardoor gevormd? Natuurlijk! Je kunt daar onmogelijk níét door gevormd zijn.”

Desondanks blijft ze het een gestoord idee vinden dat ze content zou hebben gemaakt voor pedofielen. “Ik denk echt niet dat ik iets totaal anders heb gedaan dan al die influencers die hun foto’s ook veel bewerken.”

Of ze denkt dat pedofielen haar werk bekijken? “Geen idee,” zegt ze bedachtzaam. “Ik stop mensen ook liever niet in hokjes – het is nogal een beschuldiging. Niemand heeft ooit iets tegen me gezegd wat me het idee gaf dat ze dachten dat ik minderjarig was.” Als iemand haar zou benaderen met de aanname dat ze nog kind zou zijn, zou ze diegene “100 procent zeker rapporteren.”

Chelsea Ferguson, oprichter van adultplatform Admire Me VIP, zegt dat ze nooit bewust haar foto’s heeft bewerkt om er jonger uit te zien, maar wel begrijpt waarom je dat zou willen. “Bewerken en filters maken deel uit van mijn bestaan,” zegt ze. “Vanwege de verwachtingen die mensen op social media tegenwoordig van me hebben, is het een onmisbaar onderdeel van mijn carrière.”

“Als ze er niemand kwaad mee doet en haar fans van haar content genieten, wat is er dan mis mee?” voegt ze toe. “Er zijn veel fetisjes en kinks, en als je in een bepaalde niche springt kan dat een goede manier zijn om meer geld te verdienen.”

Deets heeft bijna 11.000 volgers op OnlyFans, en vraagt 11 dollar (9,40 euro) per maand als je toegang wilt tot exclusieve foto’s, video’s en geluidsfragmenten. “Ze heeft een niche gevonden die goed werkt,” beaamt Day, die de video over haar had gemaakt. “Maar ik denk ook dat ze gevolgd wordt door veel enge mannen en dat ze zich volledig bewust is van haar publiek – en daarop inspeelt.”

Sinds de video viral is gegaan, is Deets naar eigen zeggen veel gedoxt en bedreigd – en daar is Day uiteraard minder over te spreken. “Uiteindelijk kan ze doen wat ze wil, maar je kunt je dan nog wel afvragen of het normaal en oké is om dit te doen,” zegt ze. “Ik vind het zelf best dubieus om jezelf jonger voor te doen als je adultcontent maakt.”

De mate waarin Deets door het slijk is gehaald, wijst er wel op dat mensen haar veel meer verantwoordelijkheid toeschrijven dan je redelijkerwijs van een mens kunt verwachten. “In ons wereldje wordt er anders tegen jonge mensen aangekeken,” zegt Mistress Harley. “Ik vind het hypocriet om deze vrouw voor het blok te zetten omdat ze een sekswerker is, terwijl niemand het heeft over de miljoenen andere vrouwen die filters gebruiken en plastische chirurgie ondergaan om er jonger uit te zien.”

Ik denk dat die mensen ook wel degelijk worden bespot, alleen misschien niet zoveel dat het ze ervan weerhoudt om te proberen om er jonger uit te zien. “Dat klopt,” zegt Harley lachend.

Deets is hoe dan ook niet zo onder de indruk geraakt van alle ophef. “De hele heksenjacht is veel schadelijker dan alles wat ik ooit zelf heb gedaan. Als ik die video had gezien en niet had geweten hoe het echt zat, was ik er niet in meegegaan, zoals alle anderen.”

