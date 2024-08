De nieuwe video van Shook is de belichaming van de lente

Pastelkleurige bloemen, zijdezachte jurken, zonnestralen: alles aan de nieuwe video van Shook schreeuwt lente. Behalve dan dat dit seizoen in dit godvergeten land eerder bestaat uit grijze wolken en natgeregende sokken. Maar die twee en een halve dag waarop we een lekker lenteweertje hebben, kan je de single I Will Be There gerust meenemen naar het park.



De Haagse artiest heeft het nummer geschreven in een moeilijke periode. Hij was voor langere tijd ernstig ziek en maakte het lied samen met zijn vriendin Juliet. I Will be There is een verhaal over de tijd die ze samen doorbrachten, over Juliet die altijd voor hem klaar stond en over hoe liefde sterker wordt in moeilijke tijden. Dat is lief.



Bekijk de video voor I Will Be There hierboven.



