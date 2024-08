‘Swaarde Piet Opgebokt’: Foto’s van de KOZP-demonstratie in Groningen

Gisteren was de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn, en kwam de goedheiligman tegelijk ook aan in een hele rits andere Nederlandse plaatsen. De activisten van Kick Out Zwarte Piet waren er in zes steden bij om te demonstreren voor “een inclusief sinterklaasfeest zonder racisme”.

In Den Haag werd de grootste demonstratie van KOZP gehouden. Om veiligheidsredenen stonden de demonstranten niet langs de route van de intocht zoals gepland, maar weken ze uit naar de Koekamp. Daar waren rond de vijfhonderd mensen aanwezig. Rondom de Koekamp stond een heleboel politie en beveiliging. In de buurt van de intocht waren posters op winkelramen geplakt waarop stond: “Den Haag houdt van Zwarte Piet, niet van zeurpieten,” met de afbeelding van Jerry Afriyie erop.

In Groningen stonden de KOZP-demonstranten wel vlakbij de route van de intocht. De facebookgroep The Hooligan Scene had van tevoren al aangekondigd dat ze met een tegenactie zouden komen, en er verzamelden zich dan ook een flinke groep hooligans en voorstanders van Zwarte Piet bij de demo. De politie liet de twee groepen behoorlijk dicht bij elkaar komen, maar toen de sfeer steeds meer verhit werd, werd het pro-zwartepietenkamp een stuk naar achter gedreven.

Toch verliepen de demonstraties gisteren relatief rustig. Hoewel de politie op verschillende plekken moest ingrijpen, werden alleen in Apeldoorn twaalf arrestaties verricht – daar werden een paar aanhangers van Pegida in een politiebusje geparkeerd om even af te koelen.

Fotograaf Raymond van Mil was in Groningen en legde de KOZP-demonstratie vast.

