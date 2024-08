Foto’s van superslechte tatoeages en wat ervoor in de plaats kwam

Het is een regenachtige donderdagmiddag, en ik heb net een volledige vreemde gevraagd om me haar tattoo te laten zien. Kayleigh rolt haar mouw op om een Arabisch woord te onthullen dat op haar pols getatoeëerd staat. “Er staat ‘Andrew’,” zegt ze met enige vermoeidheid. Andrew was Kayleigh’s ex-vriend. Ze waren vijf jaar samen, voordat ze uit elkaar gingen toen ze 24 was. Ze is nu 31, en liegt vaak als mensen haar vragen wat er staat. “Ik vertel ze nu dat het de naam van mijn vader is, wat ook nogal raar voelt!” Vandaag zal deze constante herinnering aan haar oude relatie echter worden uitgewist: Kayleigh krijgt een cover-up.

Kayleigh is niet de enige met een spijttattoo die deze week bij de tattoozaak Sixty Ink in centraal Londen binnenliep. Dat komt omdat Sixty Ink voor slechts drie dagen (in partnerschap met Tinder) een pop-up event heeft georganiseerd waarbij drie toptatoeëerders gratis tattoos zullen zetten. Maar er zitten wel twee eisen aan: de tattoos moeten cover-ups zijn, en de cover-ups moeten over een tattoo van een ex worden gezet. Gisteren keek ik toe hoe Adam Collard van Love Island in dezelfde winkel een tattoo liet zetten, terwijl er leden van de pers en beroemde reality-tv-sterren rondhingen, alcoholvrije bubbels dronken en foto’s van hun reflecties maakten bij een grote spiegel waar “ik deed het voor het verhaal” op staat.

Links: Kayleigh’s Arabische tattoo van de naam van haar ex. Rechts: de cover-up. Foto: Jackson Bowley

Helaas gaan tattoos en spijt samen als gin en tonic. Volgens de data van Tinder zegt bijna de helft van 18-tot-25-jarigen spijt te hebben van oude tattoos. “We proberen gewoon mensen te helpen,” vertelt Claudio Traina, tattoo artist en eigenaar van Sixty Ink, aan VICE. En er zijn veel mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Hij vertelt me dat een van de tattoo artists net een cover-up heeft gedaan voor een gozer met een tattoo van een olifant die een biertje drinkt: blijkbaar was zijn eerste date met zijn ex in Elephant and Castle, en hadden ze biertjes gedronken. Ze wilde dat hij haar naam liet tatoeëren, maar hij heeft voor een dronken Dombo gekozen.

Claudio Traina, eigenaar van en tattoo artist bij Sixty Ink. Foto: Jackson Bowley

Ik raak snel in gesprek met Hayley – ze heeft veel tattoos, maar degene waar ze spijt van heeft is die met de naam van haar ex: Tom. “Hij zou er ook een laten zetten, maar dat is nooit gebeurd,” zegt ze met duidelijke verbitterdheid. Zij en haar ex zijn bijna vijf jaar geleden uit elkaar gegaan, dus ze wilde al langer van de Tom-tattoo af, “maar er was altijd wel iets belangrijkers waar ik druk mee was,” zegt ze.

Een gesprek met een potentiële date was uiteindelijk de druppel. “Ik was met iemand aan het praten en die zei, ‘Ik zou eigenlijk niet met je kunnen daten, want ik zou niet in bed willen liggen en de naam van je ex op je arm willen zien als ik me omdraai’,” zegt ze, en iedereen die het hoort is ontsteld. “Ik vroeg me af of ik van ‘Tom’ iets anders zou kunnen maken,” mijmert ze, terwijl tattoo artist Suzie de nieuwe vlinder aan de binnenkant van haar pols afwerkt. Misschien ‘Tomaat’? Of, zoals een van Hayley’s vrienden voorstelde, ze zou er ook ‘and Jerry’ naast kunnen laten zetten. “Ik heb mijn lesje geleerd: niet nog eens iemand naam laten tatoeëren,” zegt ze.

Links: Hayley’s tattoo van de naam van haar ex wordt bedekt. Rechts: de cover-up met een vlinder. Foto: Jackson Bowley

Soms is een naam niet eens het probleem, blijkt als Jude een uur later bij Sixty Ink aankomt. “We wilden passende tattoos, en we dachten: ‘Hoe moeten we dat doen?’”, zegt ze, voordat ze haar eigen vraag beantwoordt: “Groupon”. Tien jaar geleden zagen Jude en haar ex-vriendin een aanbieding voor tattoos voor 20 pond (23 euro), en ze kwamen aanzetten met hun eigen wolkenontwerp. In plaats daarvan kregen ze bewijs voor het feit dat je krijgt waar je voor betaalt. “Het ziet eruit als een paar ballen,” zegt ze. Ze heeft geen ongelijk, hoewel het er vanuit een andere hoek ook een beetje uitziet als een paar tieten.

Jude’s tattoo voordat hij bedekt wordt. Foto: Jackson Bowley

Het was een van die relaties die snel vorderde, zegt Jude. Ze gingen al snel samenwonen, en kochten zelfs samen een tandem. “We reden rond door de straten van Hackney,” zegt ze. Passende tattoos leken een logische volgende stap, zelfs als het via een louche vouchercode was. Gelukkig is ze vandaag op het juiste adres. Haar tattoo wordt met een vloek en een zucht bijgewerkt: de ballen zijn nu prachtige wolken, compleet met een bliksemschicht en zachte zonnestralen.

Jude’s nieuwe tattoo wordt gezet. Foto: Jackson Bowley

In de meeste verhalen die ik in de winkel hoor zijn de spijtige tattoos net oude littekens; sporen van iets pijnlijks dat lang geleden is gebeurd. Maar er zijn ook andere die wat, nou ja, verser zijn. Ella’s tattoo is in augustus nog gezet. Ze had haar vrienden, familie en vriendje van drie jaar gevraagd om met de hand kleine sterretjes te tekenen die ze op haar schouder zou laten tatoeëren. “Hij heeft het drie weken geleden met me uitgemaakt, via FaceTime,” zegt Ella grimmig. “Het kwam echt als een klap – ik stond op het punt om naar bed te gaan, nachtcrème op en alles…” Het was ook nog eens de dag voor hun jubileum. “Hij zei dat hij zich al lang zo had gevoeld, en ik dacht echt van: ‘Waarom heb je me deze tattoo dan laten zetten? Wat is er mis met je?’”

Links: Ella wijst naar de ster die haar ex had getekend. Rechts: de ster heeft plaatsgemaakt voor een planeet. Foto: Jackson Bowley

Maar Ella’s liefdesverdriet lijkt echter al snel te verbleken bij Shi’s “horrorverhaal”. Zij en haar ex lieten passende tattoos zetten van hun initialen aan weerszijden van een hart; de zijne op zijn arm, de hare op haar nek. “Hij overtuigde me dat het echt een goed idee was,” zegt Shi. “En toen liet hij hem achter mijn rug om aanpassen.” Dat was niet het enige geheim wat ze onthulde. “Ik kwam erachter dat hij vreemdging en een kind bij een ander had verwerkt.” Alsof dat nog niet genoeg was, ontdekte ze ook dat de tattoo van haar ex nu ‘marvellous’ leest. “Ik wil hem op zijn bek slaan,” zegt ze.

Links: Shi’s tattoo van de initialen van haar en haar ex aan weerszijden van een hartje. Rechts: In de cover-up is de initiaal van haar ex in die van haar kind veranderd.. Foto: Jackson Bowley

Het is onderhand wel duidelijk dat het een emotionele nachtmerrie kan zijn om naar een tattoo te kijken die je aan je ex doet denken – maar wat als je ex naar jou terugkijkt? Benedetta, de laatste persoon die Claudio voor die dag geboekt heeft, heeft een tattoo van de ogen van haar vriend op haar arm. “Ze zijn er altijd, en ze staren me aan – ik ben er klaar mee,” zegt ze. Alsof dat nog niet erg genoeg is, voor Claudio tenminste, is hij ook degene die de tattoo vijf jaar geleden bij haar zette. “Mijn eigen tattoo! Ik zei nog dat je het niet moest doen,” zegt Claudio, die bijna net zo emotioneel geïnvesteerd lijkt te zijn als Benedetta.

Links: Benedetta’s arm en de ogen van haar ex. Rechts: De ogen zijn in een mooie bloem veranderd. Foto: Jackson Bowley

“Ik was echt jong, nog maar 19,” legt ze uit. “We waren verloofd, en daarna maakte hij het na vier maanden met me uit. Dat is twee jaar geleden. Toen kwam ik er een maand geleden achter dat hij mijn beste vriendin is gaan daten.” Zowel Claudio als ik zijn in shock. Weg met die ogen! Maar hoe moeten ze worden bedekt? Er een zonnebril bovenop knallen, misschien? Claudio heeft een beter idee. Ik kijk toe terwijl hij zorgvuldig een ingewikkeld bloemenpatroon over de ogen van Benedetta’s ex heen tekent. Het lijkt alsof er met elke nieuwe inktlijn een last van haar schouder wordt gehaald.

Misschien is het omdat elke cover-up die ik vandaag heb gezien een kunstwerk is, of misschien komt het door het shot tequila dat ik van Claudio heb gekregen, maar ik maak ook een afspraak voor mijn eigen tattoo bij de studio voordat ik wegga. Geen enkele hoeveelheid tequila zou me er echter van kunnen overtuigen om de naam van mijn vriendje te laten tatoeëren. Want, zoals de oudere en wijzere Benedetta zegt: “zelfs al is het je echtgenoot, en je bent al jaren getrouwd, denk er dan alsnog 300 keer over na. Maar nog beter… doe het gewoon niet.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.