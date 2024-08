Dit is de line-up van SMIB x TNO Fest

Peter R. de Vries – groot denker, nog groter televisiemaker, de nachtmerrie van iedere bandiet in de Benelux, hoofdonderwerp van de beste soundcloudtrack van dit decennium – sprak ooit de wijze woorden: “Als iets een keer gebeurt is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht. Goenavund!” Uiteraard was misdaad hier het onderwerp van gesprek, maar het is prima toe te passen in het dagelijkse leven – op het SMIB x TNO Fest, om maar een voorbeeld te noemen.



Drie jaar op rij was dit absoluut een van de leukste dagen van de zomer, en ook als je er uren over nadenkt zul je geen reden vinden waarom de vierde editie dat niet zal zijn. Aan de locatie zal het in ieder geval niet liggen – het is dit jaar opnieuw in het Skatepark ( dat is iets anders dan het Skatecafe) in Amsterdam Noord – en aan de line-up al helemaal niet: natuurlijk zijn usual suspects als Ray Fuego, Yung Nnelg en GRGY enorm aanwezig, maar ook bijvoorbeeld Jiri11, Cry en Zwangere Guy. Bekijk de hele line-up hieronder, en kijk hier hoe je kaartjes kunt kopen.