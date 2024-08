In Noord-Spanje vieren ze elk jaar carnaval door elkaar te meppen met bezems

In Lantz, een dorpje in de regio Baskenland in Spanje, zijn er met carnaval geen toeterlamme optochten, roedels mensen in aardbeienpakken of feestelijke optredens van de Deurzakkers. Nee, in dit bergdorpje vieren ze het iets traditioneler. Ze trekken oude, gekleurde vodden of kostuums uit de kast, en dansen met maskers en een hoedje op door het dorp heen. Ondertussen gillen ze de longen uit hun lijf en meppen ze toeschouwers en elkaar met bezems – een soort paganistisch boeteritueel.

Fotograaf Chris Pugmire was er eind februari bij. Dat is uitzonderlijk, want het feest is voor toeristen nauwelijks toegankelijk. Chris wist er toevallig van af door vrienden die hij had ontmoet op een parade in Bulgarije. “De hoofdrolspeler van de parade in Lantz is ‘de dief’. Dat is een enorme clownachtige pop aan een stok die de dorpsbewoners zogenaamd hebben gevangen. Die dragen ze door het dorp, en op de laatste avond verbranden ze ‘m, en dansen ze rond het vuur,” vertelt Chris.

Videos by VICE

Naast het grimmige gegil en het stokkenslaan is er muziek, wordt er cider gedronken en worst gegeten. “Het feest heeft een soort Wicker Man of Midsommar-vibe. Het ziet er best wel eng en chaotisch uit, maar er hangt tegelijkertijd een familiesfeer. Kinderen vinden het fantastisch, en poseren met de personages van het feest. Stoute kinderen worden ‘gestraft’, een beetje zoals piet doet met Sinterklaas,” zegt Chris.

Bekijk hieronder de foto’s: