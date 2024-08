Stoners zijn empathischer, zegt de wetenschap

Heeft het na het roken van een baap ooit gevoeld alsof je andere mensen op een compleet ander niveau kon begrijpen? De wetenschap zou het met je eens zijn. Mensen die wiet roken hebben officieel “meer empathie” dan andere mensen, aldus een nieuw onderzoek in het Journal of Neuroscience Research.

Onderzoekers aan de Universidad Nacional Autónoma de México vergeleken de breinactiviteit van regelmatige wietrokers met de rest van ons, en ontdekten dat met name hun cingularis anterior (het deel van het brein dat gelinkt wordt aan empathie) actief was. Dit zorgde ervoor dat de stoners beter in staat waren om de gevoelens van anderen aan te voelen, en beter in staat waren om de emotionele toestand van een ander in hun eigen lichaam te voelen.

De bevindingen uit MRI-scans werden gekoppeld met een test van emotioneel begrip, waarin mensen beoordeeld werden op hun cognitieve empathie (het vermogen om de emoties van andere mensen te begrijpen) en affectieve empathie (fysiek kunnen aanvoelen wat anderen voelen).

“We geloven dat de verschillen die bij regelmatige cannabisgebruikers worden aangetoond in de scores voor emotioneel begrip en de functionele connectiviteit van hun brein gerelateerd zouden kunnen zijn aan het gebruik van cannabis,” zegt co-auteur Victor Olalde-Mathieu, maar hij voegt eraan toe dat ze niet kunnen negeren dat “er al verschillen waren voordat de gebruikers begonnen met cannabis gebruiken.”

Het is best fijn om de liefde te kunnen voelen, maar onderzoekers geloven dat deze bevindingen ook echte implicaties zou kunnen hebben voor de behandeling van aandoeningen die de sociale interacties van mensen aantasten. “Hoewel er meer onderzoek vereist is, openen deze resultaten een nieuw venster naar het ontdekken van de potentiële effecten van cannabis […] voor aandoeningen zoals sociopathie en sociale angst,” aldus Olalde-Mathieu.

Hoe de resultaten ook worden gebruikt, iedereen is het er wel over eens dat de wereld wat meer empathie zou kunnen gebruiken. Heeft iemand nog een breed vloeitje?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.