Kun je echt een functionerende stoner zijn? 

Toen Snoop Dogg “Smoke weed everyday” zong in zijn en Dr. Dre’s beroemde nummer “The Next Episode” uit 2000, meende hij het ook. De rapper rookt op een gemiddelde dag naar verluidt 150 joints, en heeft zelfs zijn eigen persoonlijk bluntroller die er rijkelijk voor betaald wordt. Zelfs voor een ervaren stoner is dat een beetje teveel van het goede. Als ik 150 joints moest roken en vervolgens ergens op zou moeten komen dagen, kan ik je garanderen dat daar niks van zou komen.

Dagelijks blowen is tegenwoordig best wel de norm voor een hoop jonge mensen in India. “De stoner” is niet langer het schoolvoorbeeld van futloos gedrag, zonder enig doel in het leven, constant bankhangen met een bong binnen handbereik, en volledig onbewust van je omgeving zijn. De hedendaagse stoner is functionerend – wat betekent dat ze zo stoned als een garnaal zijn, maar dat niemand er ook maar iets van doorheeft.

Een functionerende stoner kan technisch gezien eigenlijk op twee manieren worden gedefinieerd. De een is een stoner die de hele dag door blowt, met een verdeling van highs die gelijk loopt met hun wil om te leven, en de ander is de stoner die een joint nodig heeft voor welke taak dan ook, of het nou een kort rondje hardlopen is of een belangrijke, levensveranderende gebeurtenis zoals een sollicitatiegesprek.

Het feit dat cannabisgebruik tot sedentair gedrag leidt is al ontkracht door de wetenschap. In sommige gevallen houden mensen die stoned worden er juist meer van om naar buiten te gaan en dingen te gaan doen, in plaats van dat ze als een steen op hun plek blijven. Aangezien dat argument dus verleden tijd is, wat zijn de voor- en nadelen van joints wegwerken alsof het popcorn is?

De voordelen

Voor veel stoners helpt blowen ze met op een level te raken en te focussen op datgene waar ze zich op dat moment mee bezig moeten houden.

Mensen die sativa’s roken zijn energieker en voelen een creatieve boost. Indica, daarentegen, is om te relaxen.

Een jointje helpt ook om je dagelijkse zorgen en die vervelende over-analytische gedachten op afstand te houden.

Waarschijnlijk zouden de meeste muzikanten het top vinden als je hun muziek in deze staat luistert.

De nadelen

De keerzijde van te hard op iets focussen is dat je andere basale dingen zoals ontbijten of douchen kunt vergeten.

De munchies kunnen, ook al zijn ze welkom, leiden tot onnodig schranzen en buikgriep als je van je high afkomt.

Stoneradem is een ding, net als rokersadem. En je kleren en vingers zullen ruiken alsof je op een boerderij onkruid aan het verbranden was.

De langetermijneffecten van wiet op je brein zijn nog onder discussie, maar onderzoek wijst ook aan dat het omkeerbaar is, nogmaals gebaseerd op hoeveel schade er al is aangericht. En zulke gevallen komen maar weinig voor.

Wat de functionerende stoners voelen

Ik rook een joint wanneer ik opsta, rond 7 uur ‘s ochtends. Tegen de tijd dat ik wegga heb ik al een tweede gerold, die ik meestal op weg naar werk rook, rond half 11. Ik werk in de reclamewereld bij een multinational en ik heb voornamelijk creatieve ontwerpen of ideeën die ik moet maken of laten maken. Dan rook ik rond half 3 een joint in m’n auto, werk ik nog een beetje, en rol er nog een zodra ik rond 6 uur thuiskom. Dan chill ik een beetje, doe ik wat met vrienden, en rook ik nog wat meer. Dan is het etenstijd en lees of kijk ik nog wat voor ik naar bed ga. En dat herhaal ik elke dag.



Ik vind het erg moeilijk om me te focussen of stil te zitten. Wiet helpt me daarbij. Muziek klinkt stukken beter. Ik ben als persoon minder agressief en ik kan deze kuthitte in Delhi ietsjes beter verdragen als ik stoned ben. Eten smaakt lekkerder, ik ben niet zo angstig. Waar zou je als hoopje bezorgdheid of manische energie anders om kunnen vragen?

– Rajat, 31, adverteerder

De eerste keer dat ik blowde was ik oprecht extatisch, omdat ik nog nooit een gemoedstoestand had gehad die zo anders was dan wat ik normaal voel. Het hielp me los te koppelen van mijn depressie en het liet me na lange tijd weer blij en euforisch voelen. Alcohol komt volgens mij wat dat betreft echt niet in de buurt. Ik heb de afgelopen vijf à zes jaar bijna elke dag geblowd. Het is natuurlijk niet makkelijk omdat je dealers hebt die je spul verkopen waarmee geknoeid is, en dan heb je nog de politie. Mijn familie blijft zeiken om het feit dat ik blow, ze behandelen me als een verslaafde die revalidatie nodig heeft. Ik moet toegeven dat ik misschien wel een psychologische verslaving heb, hoewel een fysieke verslaving onmogelijk is bij wiet. Maar het is vrijwel het enige ding dat me niet echt schaadt en me emotioneel kalm en stabiel houdt. Anders zou ik best wel angstig en opvliegend zijn.

– Vikram, 30, marketing professional

Ik ben al meer dan vijftien jaar vrijwel elke dag aan het blowen. Het helpt me echt met mijn creativiteit en mijn werk. Muziek wordt een soort 3D-visualisatie in m'n hoofd als ik high ben. Ik kan best werken als ik niet geblowd heb, maar ik vind het wel lastig om kunst (muziek zonder commercieel doel) te maken als ik niet stoned ben. Het helpt me juist om te focussen op datgene waar ik mee bezig moet zijn. Momenteel blow ik niet meer elke dag, anders zouden mijn gedachten te druk worden en zou ik me teveel zorgen gaan maken. Steek een joint in m'n bek en mijn brein zegt: "Oké makker, tijd om aan het werk te gaan. Hier heb je elke paar seconden een nieuw idee."

– Rocky, 44, muzikant

Ik begon wiet te roken toen ik 24 was, en in het begin was het een leuke ervaring. Maar het veranderde al snel in iets waar ik de vier of vijf jaar daarna zwaar afhankelijk van zou zijn. Ik begon naar een therapeut te gaan, juist omdat ik me besefte dat ik niks wilde doen zonder stoned te zijn, maar dat ik ook nergens mijn volle focus en aandacht op kon richten. Ik realiseerde me dat ik geen doel in het leven had, dat ik totaal niet aan mijn gezondheid werkte en dat ik behoorlijke moeite had met alle sociale gelegenheden die niet stoned worden met mijn vrienden waren.



Ik heb het nu al meer dan een jaar onder controle, en ik ben zowel fysiek als mentaal veel actiever. Ik gebruik een pure cbd-olie wanneer ik lichaamspijn heb of af en toe moeite heb met slapen, maar het is altijd mijn laatste toevlucht. Ik was er zo verslaafd aan geraakt omdat ik niet tevreden was met mijn leven, maar wiet hielp me die afmattende emotie te verdrukken, en ik kon er toen beter de dag mee doorkomen. In plaats van dat ik de oorzaak van het probleem oploste ging ik juist de symptomen ervan behandelen.

– Maya, 30, techoprichter

Ik geloof wel dat het mogelijk is om gedurende de dag te functioneren, maar het voelt ook alsof mijn productiviteit als ik stoned ben anders is dan wanneer ik nuchter ben. Het gaat niet altijd om de hoeveelheid werk, maar om de kwaliteit van je output. En ik weet niet of dit een stonergedachte is, maar het kan ook afhangen van wat je rookt en in watv oor werksfeer je dan belandt.

– Rishabh, 30, rapper

Ik heb ongeveer de afgelopen tien jaar af en aan geblowd, vaak ook overdag. Als ik voor mijn werk onderzoek moet doen en gewoon mijn eigen ding kan doen, dan doe ik dat meestal stoned. En als ik een dag heb waarbij ik meer met mensen moet omgaan, dan gaat dat prima en begin ik pas na alle meetings met blowen. Ik ben niet iemand die na een paar joints in een kasplantje verandert. Als ik blow word ik vaak creatiever en kan ik op andere manieren nadenken. Veel van mijn beste schrijfwerk is geschreven terwijl ik high was. Dus ik heb een simpele regel voor mezelf opgesteld: stoned schrijven, nuchter editen.

– Vaibhav, 30, marketeer bij een educatieve technologie-startup

Ik denk dat het voor mensen die borderline adhd hebben zoals ik erg behulpzaam is om stoned te zijn. Om 9 uur 's ochtends rook ik een joint bij mijn kopje koffie, en ik doe hetzelfde rond 4 uur 's middags. Het helpt me concentreren en maakt me minder hyperactief, dus ik loop niet constant door het huis en raak niet de hele tijd afgeleid door willekeurige dingen. Als ik stoned ben en nog werk te doen heb, dan stop ik niet met werken tot ik er klaar mee ben.

– Simran, 25, communications lead

Ik heb zakelijke bestuursvergaderingen geleid voor een van de grootste metaal- en mineraalconglomeraten van India terwijl ik apestoned was. Je wordt gezien als die typische jongen met een “ongezonde levensstijl” omdat mensen denken dat je ‘s ochtends rode ogen hebt vanwege een slechte nachtrust, maar ze hebben eigenlijk geen idee.

– Shilpi, 29, corporate communications

En ten slotte nog wat tips om niet als een overduidelijke junk over te komen als je je buiten begeeft:

Was jezelf en gebruik deodorant (zie het eerdere punt over stoneradem).

Gebruik oogdruppels, niet alleen tegen de rode ogen maar ook om je oogballen niet uit te laten drogen.

Spacecake en dergelijke producten zijn af te raden als je nog iets gedaan wil krijgen op een dag. Je kan dan beter meteen een briefje met “buiten gebruik” op je voorhoofd plakken als je daaraan begint.

Drink voldoende en eet op tijd. Als je de munchies echt in toom weet te houden, zul je als overwinnaar je high uitkomen.

Het kan ook voordelen hebben om er constant stoned uit te zien. Als je altijd zware oogleden hebt weet niemand hoe je eruit ziet als je nuchter bent.

Maar even serieus, probeer het net als bij de meeste dingen een beetje rustig aan te doen. Alcoholisten doen het je niet na.

