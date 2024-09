Zet je schrap, nerds, want Stormzy hield een toespraak aan de Universiteit van Oxford

Als je ook maar iets van plannen had vanavond, schrap ze dan onmiddellijk: gisteren nam Stormzy de mic over aan de Universitieit van Oxford. De toespraak werd live gestreamd op hun Periscope kanaal – @TheOxfordGuild. Normaal spreken er alleen auteurs, filosofen, geschiedkundigen, Kanye West of soms alumni die nu semi-journalisten of adverteerders zijn. Maar Oxford had duidelijk besloten het dit keer anders te doen. Dus nodigden ze de onbetwiste koning van de UK grime uit om de volgende generatie te schoolen over de dingen die er voor Stormzy toe doen.

Het college staat nu online, en kun je via deze link bekijken.